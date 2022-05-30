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    «Не можем позволить, чтобы мир голодал». Боррель призвал договориться с Россией о вывозе 20 млн тонн украинской пшеницы

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    12 комментариев

    Евросоюзу нужно договориться с Россией для вывоза с Украины 20 млн тонн пшеницы. Об этом 30 мая заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

    «Мы смотрим, как вывезти 20 млн тонн украинской пшеницы. Это непросто. Очевидно, что нужно соглашение с Россией, чтобы использовать морские пути», — сказал он.

    По словам Борреля, продовольственный кризис станет одной из главных тем нынешнего саммита Европейского Союза. «Это тема чрезвычайной важности. Мы не можем позволить, чтобы мир голодал», — добавил он.

    Накануне президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Эрдоганом. Глава государства рассказал, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции, если будут сняты соответствующие санкции.

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    Комментарии (12)

    Sinilga
    Вообще не понятно: зерно - Украинское, а договариваться собираются с Россией. Продадут Украину с потрохами, могли бы и поголодать немножко.
    SKP(тм)
    Как-то внезапно многие увидели что в среднем народ на Украине жил получше российского народа. Российского, а не Москвапетербургского.
    А говорили что хохлы живут только за счёт тарифа на прокачку "нашего газа", ан, нет, оказывается. Продукты человеческого труда поставляются миру в немалом числе.
    kolpankolpan
    Беспокоится вывезти сейчас.А через год что повезет? куй.Об этом не думает?
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