«Не можем позволить, чтобы мир голодал». Боррель призвал договориться с Россией о вывозе 20 млн тонн украинской пшеницы

Евросоюзу нужно договориться с Россией для вывоза с Украины 20 млн тонн пшеницы. Об этом 30 мая заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Мы смотрим, как вывезти 20 млн тонн украинской пшеницы. Это непросто. Очевидно, что нужно соглашение с Россией, чтобы использовать морские пути», — сказал он.

