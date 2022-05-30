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    Ягуар напал на работника парка «Тайган» в Крыму

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    4 комментария

    Ягуар ранил работника парка львов «Тайган» в Белогорском районе Крыма. Мужчина оказался возле клетки с хищником, который порвал ему предплечье.

    Работник был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь, сообщает 30 мая республиканская прокуратура. Проводится проверка. На место происшествия прибыл прокурор Белогорского района для координации действий правоохранительных органов и оперативных служб.

    В отношении руководителя и учредителя парка Белогорским районным судом уже рассматривается уголовное дело по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    В 2018 году у парка «Тайган» начались неприятности после того, как лев напал на посетительницу. В результате работа парка на время была приостановлена, а его директор Олег Зубков оказался под арестом. Из-под стражи Зубкова освободил Верховный суд, а судьба «Тайгана» решалась «на серьезных переговорах».

    В 2021 году лев в парке откусил палец маленькому ребенку, которого мать поднесла вплотную к клетке, проигнорировав защитное ограждение.

    Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальные — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

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    Комментарии (4)

    Sola
    Был во многих зоопарках мира и Тайган по содержанию животных - один из лучших
    Про людей, которые своего ребенка пропихивают к клетке со львом за ограждения у меня приличных слов нет.
    261215271
    Там животные куда менее бедные, чем в госзоопарках. Не знаю, что за фигня опять случилась, но это дикое животное!!!
    274488045
    Ничего серьезного. Парку нужно помогать, а не нарушать его работу, например, сделать новую ограду за государственный счёт.
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