Ягуар напал на работника парка «Тайган» в Крыму

Работник был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь, сообщает 30 мая республиканская прокуратура. Проводится проверка. На место происшествия прибыл прокурор Белогорского района для координации действий правоохранительных органов и оперативных служб.

Ягуар ранил работника парка львов «Тайган» в Белогорском районе Крыма. Мужчина оказался возле клетки с хищником, который порвал ему предплечье.

В отношении руководителя и учредителя парка Белогорским районным судом уже рассматривается уголовное дело по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В 2018 году у парка «Тайган» начались неприятности после того, как лев напал на посетительницу. В результате работа парка на время была приостановлена, а его директор Олег Зубков оказался под арестом. Из-под стражи Зубкова освободил Верховный суд, а судьба «Тайгана» решалась «на серьезных переговорах».



В 2021 году лев в парке откусил палец маленькому ребенку, которого мать поднесла вплотную к клетке, проигнорировав защитное ограждение.

