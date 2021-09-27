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В крымском парке «Тайган» лев откусил палец ребенку. Мать сама поднесла малыша к клетке

Лев откусил палец ребенку в крымском сафари-парке «Тайган»

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В крымском парке львов «Тайган» лев откусил палец маленькому ребенку, сообщает 27 сентября управление Следственного комитета по республике Крым и городу Севастополю.

Накануне вечером 22-летняя мать поднесла ребенка вплотную к клетке с хищником. В ведомстве отмечают, что для этого молодая женщина перенесла малолетнего через защитное ограждение. Теперь ребенок с матерью находятся в больнице, а Белогорский межрайонный следственный отдел ГСУ по республике Крым проводит доследственную проверку.

В 2018 году у парка «Тайган» начались неприятности после того, как лев напал на посетительницу. В результате работа парка на время была приостановлена, а его директор Олег Зубков оказался под арестом. Из-под стражи Зубкова освободил Верховный суд, а судьба «Тайгана» решалась «на серьезных переговорах».

Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка — 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальные — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

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Комментарии (13)

07A
Котя голодный, котя кушать хочет. Кис-кис-кис!
Antuan Rokanten
Мне кажется, что мать следует проверить на виеняемость. Куда она в следующий раз своего ребенка поднесет?
Kezevo
В этой стране дураков на 100 лет вперед урадилось
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