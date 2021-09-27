В крымском парке «Тайган» лев откусил палец ребенку. Мать сама поднесла малыша к клетке

В крымском парке львов «Тайган» лев откусил палец маленькому ребенку, сообщает 27 сентября управление Следственного комитета по республике Крым и городу Севастополю.



Накануне вечером 22-летняя мать поднесла ребенка вплотную к клетке с хищником. В ведомстве отмечают, что для этого молодая женщина перенесла малолетнего через защитное ограждение. Теперь ребенок с матерью находятся в больнице, а Белогорский межрайонный следственный отдел ГСУ по республике Крым проводит доследственную проверку.



В 2018 году у парка «Тайган» начались неприятности после того, как лев напал на посетительницу. В результате работа парка на время была приостановлена, а его директор Олег Зубков оказался под арестом. Из-под стражи Зубкова освободил Верховный суд, а судьба «Тайгана» решалась «на серьезных переговорах».

