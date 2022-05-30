Российский тренер получил два года дисквалификации за то, что сравнил темнокожую волейболистку с обезьяной

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дисквалифицировала тренера волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова за расистские высказывания в адрес одной из волейболисток. Как сообщает 30 мая РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря ВФВ Александра Яременко, отстранение будет действовать два года.
«Исполком подтвердил решение дисциплинарной комиссии ВФВ. Воронкову выписано отстранение на два года от любых турниров под эгидой ВФВ. Решение приятно единогласно», — подчеркнул Яременко.
Напомним, что инцидент произошел во время финального матча чемпионата России среди женских команд между «Локомотивом» и екатеринбургской «Уралочкой». В перерыве Воронков давал установку своим игрокам и сравнил кубинскую спортсменку из команды-соперницы Аиламу Монталво с обезьяной.
Как подчеркнули в федерации, «несмотря на очевидность ситуации», клуб «Локомотив» и персонально Воронков «принципиально отказались приносить извинения» в адрес «Уралочки» и Монталво. Сама Монталво заявила, что не держит зла на тренера, тем не менее продолжать выступать в России она пока не планирует.