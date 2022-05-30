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    Силуанов: Россия будет сохранять имидж надежного заемщика, несмотря на санкции

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    9 комментариев

    Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия продолжит сохранять имидж надежного заемщика, несмотря на введенные санкции. Об этом 30 мая министр рассказал в эфире китайского телеканала CGTN.

    Также, по его словам, государство предложит инвесторам провести июньские платежи по облигациям в обход западной инфраструктуры. Новые схемы расчетов, уточнил Силуанов, пока разрабатываются.

    «Июньские платежи мы будем уже, конечно, структурировать по-иному. И будем в обход иностранной инфраструктуры делать предложения держателям нашего долга о расчетах по нашим обязательствам. Пока эти предложения готовятся. Но мы будем поддерживать имидж надежного заемщика и выполнять свои обязательства даже с учетом тех ограничений, которые вводят западные страны», — сказал глава Минфина Антон Силуанов (цитата по ТАСС).

    Россия должна выплатить 23 и 24 июня следующий платеж по бондам в долларах и евро. Если страна не может провести платеж в назначенный срок, то у России есть 30 дней на погашение платежа после этих дат.

    Накануне Силуанов расcказал о том, что механизм расчета по госдолгу России будет аналогичен тому, по которому иностранные компании оплачивают российский газ в рублях, только «в обратном порядке».

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    Комментарии (9)

    Sonata
    С суммой для поддержания имиджа уже определились?
    yureg
    300 млрд отжали, а они всё туда же. Идиоты
    Dmitry Antonov
    Правительство продолжит изображать свою эффективность и профессионализм. Так будет лучше и точнее.
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