Силуанов: Россия будет сохранять имидж надежного заемщика, несмотря на санкции

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия продолжит сохранять имидж надежного заемщика, несмотря на введенные санкции. Об этом 30 мая министр рассказал в эфире китайского телеканала CGTN.

Также, по его словам, государство предложит инвесторам провести июньские платежи по облигациям в обход западной инфраструктуры. Новые схемы расчетов, уточнил Силуанов, пока разрабатываются.



«Июньские платежи мы будем уже, конечно, структурировать по-иному. И будем в обход иностранной инфраструктуры делать предложения держателям нашего долга о расчетах по нашим обязательствам. Пока эти предложения готовятся. Но мы будем поддерживать имидж надежного заемщика и выполнять свои обязательства даже с учетом тех ограничений, которые вводят западные страны», — сказал глава Минфина Антон Силуанов (цитата по ТАСС).

Россия должна выплатить 23 и 24 июня следующий платеж по бондам в долларах и евро. Если страна не может провести платеж в назначенный срок, то у России есть 30 дней на погашение платежа после этих дат.

