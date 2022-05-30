Пьяный угонщик на Яхтенной бросил заправку, машину, перчатки и выбежал навстречу ППС

Стали известны подробности утренней погони за черным «Шевроле» в Приморском районе Петербурга. Пытаясь удрать от полиции, водитель не заплатил за топливо и бросил перчатки.
Утром 30 мая в полицию поступила информация об угоне Chevrolet Trailblazer в Выборгском районе Петербурга, пишет «Дорожный инспектор». По камерам правоохранители установили, что черный внедорожник движется через Приморский район в сторону Сестрорецка. На перехват отправились экипажи ДПС и ППС. Нагнали злоумышленника, когда тот заехал на АЗС на Приморском шоссе, чтобы заправиться. При виде полиции мужчина прыгнул в машину и умчал обратно в сторону города, так и не заплатив за топливо. Тут-то и началась настоящая погоня.
В конце концов лихач свернул с Приморского проспекта во дворы на Яхтенной улице, 8, протаранил ограждение газона на парковке, бросил машину и припустил бегом, попутно сбросив перчатки, в которых управлял машиной. Но маневр не удался: мужчина выбежал навстречу сотрудникам ППС, которые его и задержали около 4:20.
Задержанный оказался 33-летним уроженцем Хабаровского края, проживающим в Татарстане, регистрации в Петербурге у него нет. От мужчины резко пахло алкоголем, но пройти медосвидетельствование на состояние опьянения он отказался, за что получил протокол по ст. 12.26 КоАП РФ вкупе с еще двумя — за невыполнение требований полиции об остановке и отсутствие документов на машину. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ («Угон») и ст. 158 УК РФ («Кража»).