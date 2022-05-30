Чёрный «Шевроле» с погоней ловили на Яхтенной. Водителю было что скрывать

Водитель кроссовера решил потягаться в скорости и навыках вождения с сотрудниками ДПС и в их же компании встретил рассвет в Приморском районе Петербурга. Уходя от погони, он накатал на три протокола.



О ночной погоне на севере города «Фонтанке» 30 мая сообщил читатель. По его словам, ДПС преследовали чёрный «Шевроле», водитель уходил так, что терял полосу.

