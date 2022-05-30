Чёрный «Шевроле» с погоней ловили на Яхтенной. Водителю было что скрывать

Водитель кроссовера решил потягаться в скорости и навыках вождения с сотрудниками ДПС и в их же компании встретил рассвет в Приморском районе Петербурга. Уходя от погони, он накатал на три протокола.
О ночной погоне на севере города «Фонтанке» 30 мая сообщил читатель. По его словам, ДПС преследовали чёрный «Шевроле», водитель уходил так, что терял полосу.
В ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили, что ближе к половине пятого часа утра на Яхтенной улице, 8, был остановлен «Шевроле Трейлблейзер». Судя по виду 32-летнего водителя, храбрости перед заездом он хлебнул из бутылки. В протоколы вписали отказ от медосвидетельствования (12.26 КоАП), неостановку (12.25 КоАП) и отсутствие документов (12.3 КоАП).