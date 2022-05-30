Минобрнауки: Отказ от болонской системы не подразумевает возврат к советской

Отказ от болонской системы образования в России не означает возврат к советскому подходу в обучении. Об этом 30 мая заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев во время заседания ректоров творческих вузов, передает ТАСС.

«Речь не идет о возвращении к системе, которая там была условно до 1991 года. Во-первых, та система была в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет», — сказал он.