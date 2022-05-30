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    Минобрнауки: Отказ от болонской системы не подразумевает возврат к советской

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    13 комментариев

    Отказ от болонской системы образования в России не означает возврат к советскому подходу в обучении. Об этом 30 мая заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев во время заседания ректоров творческих вузов, передает ТАСС.

    «Речь не идет о возвращении к системе, которая там была условно до 1991 года. Во-первых, та система была в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет», — сказал он.

    В стране будет строиться новая система высшего образования с учетом всего накопленного предыдущего опыта, отметил замглавы Минобрнауки.

    «Речь идет о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа, их надо четко сформулировать и сказать: «Вот здесь мы опираемся на эту традицию и тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе и в условиях довольно широких международных контактов», — объяснил Афанасьев.

    Ведомство будет проектировать новую систему высшего образования вместе с ректорами вузов, добавил он.

    Ранее в Минобрнауки заявили, что болонская система — это прожитый этап и Россия будет создавать собственную систему образования.

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    Комментарии (13)

    aborigenSPB
    Так и будем ... в проруби болтаться:(
    Пока во власти господа комсомольцы, получившие советское образование, ранее не верившие в бога и кгбнобившие верующих, а теперь истово крестящиеся - ничего хорошего страну не ждёт:((
    Уж лучше бы ничего не трогали: ни образование, ни пенсионный возраст, ни ... (самоцензура, иначе удалят).
    Чёрт Опасный
    Реформы, бессмысленные и беспощадные...
    Денеб
    Пора вообще запретить высшее образование! Оно плодит бунтовщиков и вольнодумцев.....Надо же, хотят думать самостоятельно! Иметь обо всём своё мнение! Истинный патриот не должен думать.... Он должен отдать жизнь за царя.....
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