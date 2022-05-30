Минобрнауки: Отказ от болонской системы не подразумевает возврат к советской

Отказ от болонской системы образования в России не означает возврат к советскому подходу в обучении. Об этом 30 мая заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев во время заседания ректоров творческих вузов, передает ТАСС.
«Речь не идет о возвращении к системе, которая там была условно до 1991 года. Во-первых, та система была в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет», — сказал он.
В стране будет строиться новая система высшего образования с учетом всего накопленного предыдущего опыта, отметил замглавы Минобрнауки.
«Речь идет о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа, их надо четко сформулировать и сказать: «Вот здесь мы опираемся на эту традицию и тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе и в условиях довольно широких международных контактов», — объяснил Афанасьев.
Ведомство будет проектировать новую систему высшего образования вместе с ректорами вузов, добавил он.
Ранее в Минобрнауки заявили, что болонская система — это прожитый этап и Россия будет создавать собственную систему образования.