«Фонтанка» показывает променад «гранатомётчицы» в Мурино

«Фонтанка.ру»
Девушка с колоритной ношей, заставившей прохожих понервничать, попала на записи камер во Всеволожском районе Ленобласти. Исход её прогулки в самом крупном городе региона был предрешён.
Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 30 мая. Девушку с подозрительной трубой приметили у продуктового магазина на пересечении проспекта Авиаторов Балтики и Петровского бульвара. Судя по кадрам, до этого она успела прогуляться, попросила прикурить у прохожего, проводившего взглядом то, что горожане приняли за гранатомёт.
Нести тубус, вероятно, было неудобно — девушку периодически вело в сторону.
О гранатомёте рассказали экстренным службам. Взрывотехники ОМОНа Росгвардии развеяли опасения: это оказался пустой и неопасный контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса 9М111 «Фагот».
Его передали для изучения полиции. Девушку, по словам очевидцев, — тоже.