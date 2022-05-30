«Фонтанка» показывает променад «гранатомётчицы» в Мурино

Девушка с колоритной ношей, заставившей прохожих понервничать, попала на записи камер во Всеволожском районе Ленобласти. Исход её прогулки в самом крупном городе региона был предрешён.



Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 30 мая. Девушку с подозрительной трубой приметили у продуктового магазина на пересечении проспекта Авиаторов Балтики и Петровского бульвара. Судя по кадрам, до этого она успела прогуляться, попросила прикурить у прохожего, проводившего взглядом то, что горожане приняли за гранатомёт.

