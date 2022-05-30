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    «Фонтанка» показывает променад «гранатомётчицы» в Мурино

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    12 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    Девушка с колоритной ношей, заставившей прохожих понервничать, попала на записи камер во Всеволожском районе Ленобласти. Исход её прогулки в самом крупном городе региона был предрешён.

    Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 30 мая. Девушку с подозрительной трубой приметили у продуктового магазина на пересечении проспекта Авиаторов Балтики и Петровского бульвара. Судя по кадрам, до этого она успела прогуляться, попросила прикурить у прохожего, проводившего взглядом то, что горожане приняли за гранатомёт.

    Нести тубус, вероятно, было неудобно — девушку периодически вело в сторону.

    О гранатомёте рассказали экстренным службам. Взрывотехники ОМОНа Росгвардии развеяли опасения: это оказался пустой и неопасный контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса 9М111 «Фагот».

    Его передали для изучения полиции. Девушку, по словам очевидцев, — тоже.

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    Комментарии (12)

    lamer
    Все воены отписались? Знатоки вооружения. Которое в тубусе - это не гранатомет, а Реактивная Мпротивотанковая Граната. Лучше на привычные вам темы умничайте. Про антитела, например.
    vov1712
    Шла за подарочной упаковкой, чтобы преподнести агрегат в подарок другу?) Однако всё равно странно. Нормальный человек с контейнером от противотанкового ракетного комплекса на улицу не выйдет.
    SU LUX INN
    докатились! хватают на улице простых Волонтеров, всего лишь за то, что они Хотят мира! чтобы войска Поскорее разгромили дикие орды противника!
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