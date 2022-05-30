Прокуратура в Петербурге добивается ремонта фасада дома на Большой Зелениной

Прокуратура Петроградского района потребовала провести капитальный ремонт дома № 13 на Большой Зелениной улице. В начале апреля с фасада здания обрушилась штукатурка, которая едва не задела семью с ребёнком.
Здание на Большой Зелениной — объект культурного наследия «Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества», возведённый в 1899–1900 годах по проекту Михаила Гейслера. Ведомство установило, что ремонт фасада дома в региональной программе, которая действует до 2038 года, не предусмотрен, а запланированный ремонт крыши не проведён.
«После вмешательства надзорного ведомства предложения администрации Петроградского района по проведению работ по капитальному ремонту крыши включены Жилищным комитетом в проект Краткосрочного плана реализации региональной программы на 2023 год», — сообщили в Telegram-канале прокуратуры 30 мая.
Отмечается, что управляющая компания ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» обследовала состояние фасада. Он оказался изношенным на 27%.
Прокурор Петроградского района направил в суд иск, которым потребовал обязать Жилищный комитет включить ремонт фасада дома на Большой Зелениной в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества на 2023 год.
«Фонтанка» писала, что 10 апреля на Большой Зелениной улице, 13, упавшая штукатурка едва не задела маленького ребёнка. Управляющий домом рассказал, что о ремонте жильцы просят постоянно. Собранию собственников жилья включение дома в программу ремонта районный Жилкомсервис № 2 анонсировал ещё в 2010-м. Однако этого не произошло.