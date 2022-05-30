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    Сербия договорилась с «Газпромом» о ценах на российский газ

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    4 комментария

    В рамках нового соглашения с «Газпромом» Сербия будет платить за российский газ около 400 долларов за тысячу кубометров, сообщает 30 мая ТАСС со ссылкой на заявление сербского вице-премьера и министра горной промышленности и энергетики Зорану Михайлович. Это почти в четыре раза меньше цены на газ для других стран Европы, но в полтора раза больше суммы, которую Белград выплачивал Москве последние полгода.

    «Это (цена на газ, которую получила Сербия по 100% нефтяной формуле) около 400 долларов, то есть в три-четыре раза ниже, чем у других стран, которые покупают газ на рынке. Отлично, что у нас есть это соглашение, потому что это значит, как сказал президент Вучич, надежное прохождение зимы. Развития экономики без газа нет. Это гарантия того, что существующие инвестиции, компании смогут функционировать. Хорошая надежность снабжения, хорошая цена и хороший срок соглашения в три года», — заявила вице-премьер балканской страны.

    Теперь странам предстоит согласовать дополнительные объемы поставок в размере около 800 миллионов кубометров. Они, по оценкам Михайлович, «конечно, будут дороже, но всё равно не будут такие дорогие, как цены на бирже».

    Накануне президент Сербии Александр Вучич и президент РФ Владимир Путин условились, что Россия продолжит бесперебойно поставлять природный газ в Сербию после окончания достигнутой полгода назад договоренности с Москвой о поставках газа на льготных для Белграда условиях — 270 долларов за тысячу кубометров.

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    Комментарии (4)

    dragvs
    ЕС вообще не надо идти по пути эмбарго, надо сделать так, чтобы Россия сама отказалась осуществлять поставки. Надо ускоренными темпами качать российскую нефть и газ, строить и заполнять хранилища, параллельно подключать других поставщиков, постепенно замещать. Но это контринтуитивно и тяжело будет продать политически.
    Инкогнито2021
    А как же рубли??? или очковтирательство закончилось ? все
    в евро и в долларах как и прежде
    Avs7153
    Даю 387! Уже купил тройник на газовую трубу.
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