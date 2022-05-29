Путин обсудил с президентом Сербии цены на газ, Украину и Косово

Президент России Владимир Путин обсудил со своим сербским коллегой Александром Вучичем ситуацию на Украине, развитие событий вокруг Косово, а также цены на газ, сообщила пресс-служба Кремля 29 мая.

«Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», — говорится в сообщении. Вучич после разговора с Путиным заявил, что цены на газ из РФ будут благоприятны для Сербии, детали обсудят с «Газпромом».