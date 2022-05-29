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    Путин обсудил с президентом Сербии цены на газ, Украину и Косово

    1562
    11 комментариев

    Президент России Владимир Путин обсудил со своим сербским коллегой Александром Вучичем ситуацию на Украине, развитие событий вокруг Косово, а также цены на газ, сообщила пресс-служба Кремля 29 мая.

    «Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», — говорится в сообщении. Вучич после разговора с Путиным заявил, что цены на газ из РФ будут благоприятны для Сербии, детали обсудят с «Газпромом».

    Также главы государства подтвердили стремление России и Сербии укреплять стратегическое партнерство на основе традиционно тесных связей народов двух стран.

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    Комментарии (11)

    252674901
    Путин превратился в захудалого дилера нефти и газа.
    Денеб
    Что-то вспомнилось: "У Петра Великого близких нету никого! Только лошадь и змея - вот и вся его семья!"...
    Дежурный по объединению
    Косово?! Дружественную страну?! Разменять решил геополитик?!
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