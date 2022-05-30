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    Песков: Никаких объективных причин для дефолта быть не может

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    14 комментариев

    Объективных причин для объявления дефолта в России быть не может, государство располагает необходимыми средствами для выплат по внешнему долгу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 мая.

    «Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить — будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    Агентство Bloomberg ранее сообщало, что купонные выплаты в евро и долларах на сумму около 100 миллионов долларов не поступили на счета инвесторов, и есть 30-дневный льготный период, по истечении которого наступит технический дефолт, если ситуация не будет исправлена.

    Минфин США заявил, что не станет продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг после 25 мая. В российском Минфине в ответ обозначили, что в отсутствие лицензии будут обслуживать госдолг в рублях.

    Международные рейтинговые агентства на это заявили, что изменение валюты платежа будет признано дефолтом. Однако в документах всех российских выпусков есть условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), которое теоретически открывает возможность заплатить в рублях без оснований объявить дефолт.

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    Комментарии (14)

    т. Солнышков
    Объективных причин нет, говорите? Сразу вспомнилось из "Иронии судьбы":

    — Ну как в самолет-то вас сажали, вы должны же помнить!
    — Как в самолет сажали? Конечно должен! ... Но не помню...
    Piter Russo
    Не деньгами, а записями на счетах.
    Leadmonkey
    Что-то тревожно стало
    Песков - "дефолта не будет"
    Лавров - "Путин здоров".

    Слишком много оптимизма.
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