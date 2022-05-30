Песков: Никаких объективных причин для дефолта быть не может

Объективных причин для объявления дефолта в России быть не может, государство располагает необходимыми средствами для выплат по внешнему долгу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 мая.
«Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить — будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Агентство Bloomberg ранее сообщало, что купонные выплаты в евро и долларах на сумму около 100 миллионов долларов не поступили на счета инвесторов, и есть 30-дневный льготный период, по истечении которого наступит технический дефолт, если ситуация не будет исправлена.
Минфин США заявил, что не станет продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг после 25 мая. В российском Минфине в ответ обозначили, что в отсутствие лицензии будут обслуживать госдолг в рублях.
Международные рейтинговые агентства на это заявили, что изменение валюты платежа будет признано дефолтом. Однако в документах всех российских выпусков есть условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), которое теоретически открывает возможность заплатить в рублях без оснований объявить дефолт.