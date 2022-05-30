Песков: Никаких объективных причин для дефолта быть не может

Объективных причин для объявления дефолта в России быть не может, государство располагает необходимыми средствами для выплат по внешнему долгу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 мая.



«Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить — будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», — сказал он (цитата по РИА Новости).

