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    За гуляющими в День города в Петербурге убирали дополнительные 40 машин и 80 дворников

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    1 комментарий

    За минувшую неделю, завершившуюся в Петербурге празднованием Дня города, дорожные службы вывезли с городских улиц 1 400 кубометров мусора. В центре после гуляний на уборку направили десятки дополнительных машин.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    После празднования Дня города на улицах, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий, организовали дополнительную уборку. В центральных районах на это сверх плана выделили около 40 машин и более 80 дворников, а садово-парковые предприятия организовали дежурные бригады по 15 человек и 2 машины на район, сообщает 30 мая пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

    Всего с 23 по 29 мая с петербургских улиц на полигон вывезли 1 400 кубометров мусора и 2 200 тонн смёта. Это на 56 кубометров мусора больше, чем неделей ранее. А на мытье дорог израсходовали 37 000 кубометров воды и почти 500 литров специального шампуня.

    На дорогах после зимы продолжают латать ямы. За неделю ямочный ремонт провели на общей площади более 50 тысяч квадратных метров. Больше всего латать пришлось дорогу в аэропорт Пулково, Витебский и Лермонтовский проспекты, Конногвардейский бульвар, Бухарестскую, Боровую и Тульскую улицы, Новое, Петергофское и Пулковское шоссе, а также улицу Галстяна и проспект Косыгина. Неделей ранее заделывали ямы на Свердловской набережной, Петрозаводском шоссе, Приморском и Московском проспектах и улицах Салова и Кораблестроителей.

    С претензиями к качеству работ или вопросами по уборке улиц, садов и парков можно обращаться в круглосуточную дежурную службу комитета по телефону: 314-60-13.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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    Комментарии (1)

    Avs7153
    Летели галки, сели на палки. Сядут по одной — галка лишняя, сядут по две — палка лишняя. Сколько было палок и сколько было галок?
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