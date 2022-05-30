За гуляющими в День города в Петербурге убирали дополнительные 40 машин и 80 дворников

За минувшую неделю, завершившуюся в Петербурге празднованием Дня города, дорожные службы вывезли с городских улиц
После празднования Дня города на улицах, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий, организовали дополнительную уборку. В центральных районах на это сверх плана выделили около 40 машин и более 80 дворников, а садово-парковые предприятия организовали дежурные бригады по 15 человек и 2 машины на район, сообщает 30 мая пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.
Всего с 23 по 29 мая с петербургских улиц на полигон вывезли
На дорогах после зимы продолжают латать ямы. За неделю ямочный ремонт провели на общей площади более 50 тысяч квадратных метров. Больше всего латать пришлось дорогу в аэропорт Пулково, Витебский и Лермонтовский проспекты, Конногвардейский бульвар, Бухарестскую, Боровую и Тульскую улицы, Новое, Петергофское и Пулковское шоссе, а также улицу Галстяна и проспект Косыгина. Неделей ранее заделывали ямы на Свердловской набережной, Петрозаводском шоссе, Приморском и Московском проспектах и улицах Салова и Кораблестроителей.
С претензиями к качеству работ или вопросами по уборке улиц, садов и парков можно обращаться в круглосуточную дежурную службу комитета по телефону: 314-60-13.