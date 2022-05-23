Комблаг: За неделю дорожники залатали ямы на Московском, Приморском проспектах, Свердловской и других улицах

За минувшую неделю дорожные предприятия Петербурга устранили 60 тысяч квадратных метров «проблемного дорожного покрытия» на разных городских магистралях. А на мытье дорог потратили почти полтонны шампуня.
С 16 по 22 мая дорожные ямы устраняли на Свердловской набережной, Петрозаводском шоссе, Приморском и Московском проспектах, а также улицах Салова и Кораблестроителей, сообщает 23 мая пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Помимо этого, в порядок привели 64 павильона на остановках общественного транспорта. Менять пришлось стекла, сетки, крыши, а кое-где и скамейки.
На влажную уборку Петербурга за неделю потратили 36 кубометров воды и почти полтонны специального шампуня. С улиц вывезли
В понедельник, 23 мая, на уборку городских улиц вышли 515 машин и 932 дворника.