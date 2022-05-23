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    Комблаг: За неделю дорожники залатали ямы на Московском, Приморском проспектах, Свердловской и других улицах

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    3 комментария

    За минувшую неделю дорожные предприятия Петербурга устранили 60 тысяч квадратных метров «проблемного дорожного покрытия» на разных городских магистралях. А на мытье дорог потратили почти полтонны шампуня.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    С 16 по 22 мая дорожные ямы устраняли на Свердловской набережной, Петрозаводском шоссе, Приморском и Московском проспектах, а также улицах Салова и Кораблестроителей, сообщает 23 мая пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Помимо этого, в порядок привели 64 павильона на остановках общественного транспорта. Менять пришлось стекла, сетки, крыши, а кое-где и скамейки.

    На влажную уборку Петербурга за неделю потратили 36 кубометров воды и почти полтонны специального шампуня. С улиц вывезли 1 344 кубометра мусора и 2,5 тысячи тонн смёта.

    В понедельник, 23 мая, на уборку городских улиц вышли 515 машин и 932 дворника.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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    Комментарии (3)

    своих не бросаем
    вся страна в заплатках
    jump
    деньги в пустоту ! асфальт такой кладут , что от летнего дождя вылетает кусками ! Каждый год делают эти дороги и рапортуют . Покрытие поменяли , через 3 месяца пришли Водоканалы и опять все разрыли - трубу надо менять , задвижку или коллектор . Это не ремонт дорог это натуральное вредительство!
    Батарейкин
    Чего "латать", 90% дорог в городе нужно асфальтировать! Кругом одни ямы и адская колейность!
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