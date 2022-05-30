Пропавший в Непале самолёт врезался в гору, людей раскидало в радиусе 100 метров

Пропавший пассажирский самолёт в Непале потерпел крушение. Его обломки найдены в горах в районе Мустанг на северо-западе страны. Также удалось обнаружить 14 тел погибших, сообщает 30 мая The Kathmandu Post.
Самолет Twin Otter авиакомпании Tara Air с 22 людьми на борту, включая трех членов экипажа, вылетел из Покхары в Джомсом в воскресенье в 9:55 и потерял связь с авиадиспетчером примерно через 12 минут. Предположительно, он врезался в гору и развалился на части.
«От удара тела разлетелись по всему холму, — говорится в сообщении. — Поскольку тела разбросаны в радиусе 100 метров от основного места падения, их собирает поисково-спасательная группа».
На борту самолёта находились 16 граждан Непала, четыре гражданина Индии и два гражданина Германии. Поиски начались в воскресенье, но их пришлось приостановить из-за плохой погоды и слабой видимости.
Пресс-секретарь непальской армии поделился фотографией обломков самолета Tara Air в социальных сетях рано утром 30 мая.