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    Пропавший в Непале самолёт врезался в гору, людей раскидало в радиусе 100 метров

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    Пропавший пассажирский самолёт в Непале потерпел крушение. Его обломки найдены в горах в районе Мустанг на северо-западе страны. Также удалось обнаружить 14 тел погибших, сообщает 30 мая The Kathmandu Post.

    Самолет Twin Otter авиакомпании Tara Air с 22 людьми на борту, включая трех членов экипажа, вылетел из Покхары в Джомсом в воскресенье в 9:55 и потерял связь с авиадиспетчером примерно через 12 минут. Предположительно, он врезался в гору и развалился на части.

    Скриншот с <a href="https://kathmandupost.com/national/2022/05/30/missing-tara-air-plane-found-crashed-14-bodies-recovered" class="io-leave-page _" target="_blank">The Kathmandu Post</a>
    Скриншот с The Kathmandu Post
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    «От удара тела разлетелись по всему холму, — говорится в сообщении. — Поскольку тела разбросаны в радиусе 100 метров от основного места падения, их собирает поисково-спасательная группа».

    На борту самолёта находились 16 граждан Непала, четыре гражданина Индии и два гражданина Германии. Поиски начались в воскресенье, но их пришлось приостановить из-за плохой погоды и слабой видимости.

    Пресс-секретарь непальской армии поделился фотографией обломков самолета Tara Air в социальных сетях рано утром 30 мая.

    Скриншот с <a href="https://kathmandupost.com/national/2022/05/30/missing-tara-air-plane-found-crashed-14-bodies-recovered" class="io-leave-page _" target="_blank">The Kathmandu Post</a>
    Скриншот с The Kathmandu Post

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