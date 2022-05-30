Пропавший в Непале самолёт врезался в гору, людей раскидало в радиусе 100 метров

Пропавший пассажирский самолёт в Непале потерпел крушение. Его обломки найдены в горах в районе Мустанг на северо-западе страны. Также удалось обнаружить 14 тел погибших, сообщает 30 мая The Kathmandu Post.



Самолет Twin Otter авиакомпании Tara Air с 22 людьми на борту, включая трех членов экипажа, вылетел из Покхары в Джомсом в воскресенье в 9:55 и потерял связь с авиадиспетчером примерно через 12 минут. Предположительно, он врезался в гору и развалился на части.

