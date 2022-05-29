Самолёт с пассажирами пропал во время непогоды в горном Непале

Непальский самолет пропал в плохую погоду с 22 пассажирами на борту. Облачная погода мешает поискам.
Как пишет 29 мая Reuters, самолет Twin Otter канадского производства вылетел из туристического города Покхара, примерно в 125 км к западу от столицы Катманду, в Джомсом и пропал без вести за пять минут до посадки. Поисковые вертолеты пока не могут добраться в район поисков.
Агентство уточняет, что 43-летний самолет управлялся частной авиакомпанией Tara Air. На борту находились четыре индийца, два немца и 16 непальцев, включая трех членов экипажа.