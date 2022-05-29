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    Самолёт с пассажирами пропал во время непогоды в горном Непале

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    1 комментарий

    Непальский самолет пропал в плохую погоду с 22 пассажирами на борту. Облачная погода мешает поискам.

    Как пишет 29 мая Reuters, самолет Twin Otter канадского производства вылетел из туристического города Покхара, примерно в 125 км к западу от столицы Катманду, в Джомсом и пропал без вести за пять минут до посадки. Поисковые вертолеты пока не могут добраться в район поисков.

    Агентство уточняет, что 43-летний самолет управлялся частной авиакомпанией Tara Air. На борту находились четыре индийца, два немца и 16 непальцев, включая трех членов экипажа.

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    Комментарии (1)

    Денеб
    Они попали прямиком в Шамбалу.......
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