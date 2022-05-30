В России резко выросло число городов-миллионников

Всероссийская перепись населения 2021 года выявила сразу четыре новых города с населением более 1 миллиона человек. Всего в стране более 147 миллионов жителей. Об этом 30 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.
«Сразу четыре российских города — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж — пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В 2010 году, по данным переписи населения, в стране было 12 городов-миллионников: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск и Волгоград. В них насчитали в общей сложности 35,7 миллиона человек — это без малого четверть населения страны.
Перепись 2021 года зафиксировала 147,2 миллиона жителей России, что на 1,4% больше (то есть на 2 миллиона человек), чем в 2010 году.
Всероссийская перепись населения 2021 года проходила в цифровом формате с 15 октября по 14 ноября, а в отдалённых районах — до 20 декабря.