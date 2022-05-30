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    В России резко выросло число городов-миллионников

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    6 комментариев

    Всероссийская перепись населения 2021 года выявила сразу четыре новых города с населением более 1 миллиона человек. Всего в стране более 147 миллионов жителей. Об этом 30 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

    «Сразу четыре российских города — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж — пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек», — рассказали в пресс-службе ведомства.

    В 2010 году, по данным переписи населения, в стране было 12 городов-миллионников: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск и Волгоград. В них насчитали в общей сложности 35,7 миллиона человек — это без малого четверть населения страны.

    Перепись 2021 года зафиксировала 147,2 миллиона жителей России, что на 1,4% больше (то есть на 2 миллиона человек), чем в 2010 году.

    Всероссийская перепись населения 2021 года проходила в цифровом формате с 15 октября по 14 ноября, а в отдалённых районах — до 20 декабря.

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    Комментарии (6)

    angel of death
    ага... 10 раз... кАнЭшнА...
    это просто сёла того, и деревни...
    Софокл Аристархович
    Ничего удивительного!
    С упрощением получения гражданства сразу столько в один миг граждан появилось!?
    Не удивлюсь, что скоро еще появятся "новые" города: Москва-Юрт, Санкт-Самарканд, Воронежабад, Ферганск и другие.
    Alex000
    Если где-то прибыло, значит где-то убыло.
    Впрочем, если это по результатам т.н. "переписи" - достоверность этих данных где-то около 0.
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