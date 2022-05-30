В России резко выросло число городов-миллионников

Всероссийская перепись населения 2021 года выявила сразу четыре новых города с населением более 1 миллиона человек. Всего в стране более 147 миллионов жителей. Об этом 30 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.



«Сразу четыре российских города — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж — пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек», — рассказали в пресс-службе ведомства.

