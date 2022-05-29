ТАСС: «Дружба» не помогла согласовать нефтяное эмбарго против России

Послы Евросоюза на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смогли достичь компромисса даже по облегченной версии нефтяного эмбарго против РФ, с включенными послаблениями по трубопроводу «Дружба», сообщает ТАСС.



«Сегодня прошло заседание, где обсуждался вопрос запрета поставок [российской] нефти. Нам предстоит рассмотреть дополнительные детали на еще одном заседании, которое пройдет в понедельник», — заявил 29 мая источник агентства в институтах ЕС в Брюсселе.