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    ТАСС: «Дружба» не помогла согласовать нефтяное эмбарго против России

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    6 комментариев

    Послы Евросоюза на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смогли достичь компромисса даже по облегченной версии нефтяного эмбарго против РФ, с включенными послаблениями по трубопроводу «Дружба», сообщает ТАСС.

    «Сегодня прошло заседание, где обсуждался вопрос запрета поставок [российской] нефти. Нам предстоит рассмотреть дополнительные детали на еще одном заседании, которое пройдет в понедельник», — заявил 29 мая источник агентства в институтах ЕС в Брюсселе.

    В рамках шестого пакета санкций ЕС собирался ввести эмбарго на российскую нефть из-за проведения Россией специальной военной операции на территории Украины. Из-за позиции Венгрии новые санкции согласовать не удалось. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не может ввести полный и незамедлительный запрет на поставки российских энергоносителей.

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    Комментарии (6)

    СлаваРоссии
    Борреля совсем от этого скрючит
    Piter Russo
    Даже имея компенсационные деньги без топлива мало что сделаешь. Это прекрасно понимают в Венгрии, и даже на Кипре, но не в Брюсселе.
    Z O V
    Что скажут ортодоксальные галушкоманы? Это же фиаско какое-то. И борИс лохматый не поможет.
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