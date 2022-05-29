Bloomberg: запущен обратный отсчет до дефолта России

Россия вернулась к обратному отсчету времени до дефолта, так как очередной платеж по внешнему долгу находится под вопросом — деньги не дошли до инвесторов, пишет 29 мая Bloomberg.
Агентство сообщает, что купонные выплаты в евро и долларах на сумму около 100 миллионов долларов не поступили на счета инвесторов, и есть 30-дневный льготный период, по истечении которого наступит технический дефолт, если ситуация не будет исправлена.
Как уточняет «Интерфакс», Минфин России еще 20 мая, за неделю до предполагаемой даты выплат, перечислил средства платежному агенту и заявлял, что выполнил обязательства по обслуживанию долговых бумаг в соответствии с эмиссионной документацией.
Ранее Минфин США заявил, что не станет продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг после 25 мая. В российском Минфине в ответ обозначили, что в отсутствие лицензии будут обслуживать госдолг в рублях.
Международные рейтинговые агентства на это заявили, что изменение валюты платежа будет признано дефолтом. Однако в документах всех российских выпусков есть условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), которое теоретически открывает возможность заплатить в рублях без оснований объявить дефолт.