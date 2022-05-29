Bloomberg: запущен обратный отсчет до дефолта России

Россия вернулась к обратному отсчету времени до дефолта, так как очередной платеж по внешнему долгу находится под вопросом — деньги не дошли до инвесторов, пишет 29 мая Bloomberg.



Агентство сообщает, что купонные выплаты в евро и долларах на сумму около 100 миллионов долларов не поступили на счета инвесторов, и есть 30-дневный льготный период, по истечении которого наступит технический дефолт, если ситуация не будет исправлена.