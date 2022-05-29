Поставок бензина не будет: «Роснефть» прокомментировала «арест активов» на Украине

«В компании с удивлением узнали об аресте Украиной активов, якобы принадлежащих «Роснефти». Сообщаем, что никаких активов, принадлежащих компании на территории Украины на настоящий момент нет», — говорится в сообщении на сайте «Роснефти» 29 мая.

Нефтяная компания «Роснефть» отрицает наличие активов на Украине, которые можно было бы арестовать.

В компании напомнили, что исторически «Роснефть» действительно владела сетью заправок на Украине, однако значительное время назад она была продана европейскому оператору, занимающемуся дистрибуцией нефтепродуктов на украинском рынке.

«До недавнего времени компания осуществляла поставки в адрес этого оператора. Понятно, что в случае изъятия собственности у нынешнего владельца, поставок нефтепродуктов со стороны «Роснефти» не будет», — предупредили в «Роснефти».

Об аресте активов «Роснефти» служба безопасности Украины заявила накануне. Речь шла об энергокомпании и национализации.

