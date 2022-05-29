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    Поставок бензина не будет: «Роснефть» прокомментировала «арест активов» на Украине

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    10 комментариев

    Нефтяная компания «Роснефть» отрицает наличие активов на Украине, которые можно было бы арестовать.

    «В компании с удивлением узнали об аресте Украиной активов, якобы принадлежащих «Роснефти». Сообщаем, что никаких активов, принадлежащих компании на территории Украины на настоящий момент нет», — говорится в сообщении на сайте «Роснефти» 29 мая.

    В компании напомнили, что исторически «Роснефть» действительно владела сетью заправок на Украине, однако значительное время назад она была продана европейскому оператору, занимающемуся дистрибуцией нефтепродуктов на украинском рынке.

    «До недавнего времени компания осуществляла поставки в адрес этого оператора. Понятно, что в случае изъятия собственности у нынешнего владельца, поставок нефтепродуктов со стороны «Роснефти» не будет», — предупредили в «Роснефти».

    Об аресте активов «Роснефти» служба безопасности Украины заявила накануне. Речь шла об энергокомпании и национализации.

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    Комментарии (10)

    dragvs
    Решили в дурачков сыграть: "мопед не мой".
    angel of death
    чиновники отрицали за бугром существование недвижки, счетов и яхт - но что-то же арестовали =)))))
    Semen Semenych
    Что-то я очень сомневаюсь, что бензин туда гонят без ведома самого главного, сами знаете кого! Возникает подозрение, что операция замедляется вовсе не с целью минимизации потерь мирного населения Украины, а с целью успеть побольше заработать! Грустно и обидно, с каждым днём остатки поддержки и доверия нашим руководителям стремятся к нулю...
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