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    Служба безопасности Украины заявила об аресте активов «Роснефти»

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    14 комментариев

    Служба безопасности Украины инициировала арест активов «Роснефти» в стране на сумму около $ 677 тысяч. Об этом 28 мая пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

    «СБУ инициировала арест активов «Роснефти» в Украине <...>. По материалам СБУ заблокирована деятельность энергокомпании, входившей в российскую группу «Роснефть». На ее денежные активы — 20 млн гривен (около $ 677 тыс.) — наложен арест, а действие лицензии на электроснабжение приостановлено», — заявили там.

    Ведомство также предложило правительству «национализировать» имущество заблокированного предприятия.

    11 мая правительство Украины решило передать все российские активы в стране государственному предприятию «Национальный фонд инвестиций Украины».

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    Комментарии (14)

    Батарейкин
    Бггггггг!
    VKuser199962806
    Может уже пора национализировать квартиры Зеленского в Крыму ?
    VKuser224710420
    Ну все!!! Теперь то СВО точно остановится!!! Молодцы украинцы, прям в сердце удар.
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