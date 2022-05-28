Служба безопасности Украины заявила об аресте активов «Роснефти»

Служба безопасности Украины инициировала арест активов «Роснефти» в стране на сумму около $ 677 тысяч. Об этом 28 мая пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.



«СБУ инициировала арест активов «Роснефти» в Украине <...>. По материалам СБУ заблокирована деятельность энергокомпании, входившей в российскую группу «Роснефть». На ее денежные активы — 20 млн гривен (около $ 677 тыс.) — наложен арест, а действие лицензии на электроснабжение приостановлено», — заявили там.

