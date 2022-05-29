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    Паром заменил закрытый Биржевой мост в Петербурге. Перебраться можно за 100 рублей

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    Паромная переправа через Неву заработала на время ремонта Биржевого моста в Петербурге.

    Переправа открыта между Мытнинской набережной (Петропавловская крепость) и Адмиралтейской набережной дом 2 (причал «Спуск со львами»). Тримараны, рассчитанные на 11 пассажиров, отправляются от причалов каждые 10 минут с 10:00 до 20:00. Стоимость проезда — 100 рублей.

    Как писала «Фонтанка», группа компаний «Возрождение» проводит капитальный ремонт Биржевого моста за 2,37 млрд рублей. Полностью завершить работы планируется до 5 мая 2023 года.

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