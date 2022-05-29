На Отечественной улице мужчина во время ссоры в подъезде подстрелил соседа

Вечерняя стрельба всполошила жителей дома в Красногвардейском районе Петербурга. Причиной оказался соседский конфликт.
Выстрелы раздались накануне вечером в подъезде дома на Отечественной улице, сообщает 29 мая ГУ Росгвардии по городу и области. На место прибыл наряд вневедомственной охраны и задержал мужчину, который в ходе ссоры достал травматический пистолет, выпустил несколько пуль в оппонента и не промахнулся.
Пострадавший от госпитализации отказался. Его обидчика доставили в 26-й отдел полиции для выяснения обстоятельств. Разрешение на оружие оказалось в порядке.
Ночная стрельба двумя днями ранее разбудила жителей дома на Сиреневом бульваре вечером 27 мая, где у двух братьев произошла стычка с семейной парой.