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    На Отечественной улице мужчина во время ссоры в подъезде подстрелил соседа

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    6 комментариев

    Вечерняя стрельба всполошила жителей дома в Красногвардейском районе Петербурга. Причиной оказался соседский конфликт.

    Выстрелы раздались накануне вечером в подъезде дома на Отечественной улице, сообщает 29 мая ГУ Росгвардии по городу и области. На место прибыл наряд вневедомственной охраны и задержал мужчину, который в ходе ссоры достал травматический пистолет, выпустил несколько пуль в оппонента и не промахнулся.

    Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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    Пострадавший от госпитализации отказался. Его обидчика доставили в 26-й отдел полиции для выяснения обстоятельств. Разрешение на оружие оказалось в порядке.

    Ночная стрельба двумя днями ранее разбудила жителей дома на Сиреневом бульваре вечером 27 мая, где у двух братьев произошла стычка с семейной парой.

    Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии (6)

    Денеб
    Из жизни глубинного народа...
    iayaaz
    на Отечественной улице сосед по отечески подстрелил соотечественника... скрепно...
    07A
    Нож и два магазина. Травматику носят ущербные люди.
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