С Дворцовой – в воду. Петербуржец решил отметить День города в Зимней канавке

Никита Константинов
Невозмутимого пловца наблюдали петербуржцы, которые возвращались с праздничного концерта на Дворцовой площади. Толпа зевак не только глазела, но и снимала все на видео, а кто-то даже аплодировал.
Мужчина угодил в воду Зимней канавки неподалеку от Дворцовой набережной. Его увидел корреспондент «Фонтанки» в ночь на 29 мая. На плаву человек держался довольно уверенно, можно заметить, что в одной руке у него был телефон. Возможно, скоро в соцсетях появится и видео от первого лица.
Закончилось все тем, что он проплыл к спуску и самостоятельно выбрался из воды.
В субботу вечером и ночью в Петербурге развернулись основные гуляния, посвященные 319-летию города. Как это было, читайте и смотрите в нашем материале.