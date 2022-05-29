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    С Дворцовой – в воду. Петербуржец решил отметить День города в Зимней канавке

    2750
    1 комментарий

    Никита Константинов

    Невозмутимого пловца наблюдали петербуржцы, которые возвращались с праздничного концерта на Дворцовой площади. Толпа зевак не только глазела, но и снимала все на видео, а кто-то даже аплодировал.

    Мужчина угодил в воду Зимней канавки неподалеку от Дворцовой набережной. Его увидел корреспондент «Фонтанки» в ночь на 29 мая. На плаву человек держался довольно уверенно, можно заметить, что в одной руке у него был телефон. Возможно, скоро в соцсетях появится и видео от первого лица.

    Фото: Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"
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    Закончилось все тем, что он проплыл к спуску и самостоятельно выбрался из воды.

    В субботу вечером и ночью в Петербурге развернулись основные гуляния, посвященные 319-летию города. Как это было, читайте и смотрите в нашем материале.

    Фото: Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

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    Комментарии (1)

    Бонвиван
    Чувак нырял за смартфоном? Респект и уважуха. И премия Дарвина. ))
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