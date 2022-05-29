С Дворцовой – в воду. Петербуржец решил отметить День города в Зимней канавке

Невозмутимого пловца наблюдали петербуржцы, которые возвращались с праздничного концерта на Дворцовой площади. Толпа зевак не только глазела, но и снимала все на видео, а кто-то даже аплодировал.



Мужчина угодил в воду Зимней канавки неподалеку от Дворцовой набережной. Его увидел корреспондент «Фонтанки» в ночь на 29 мая. На плаву человек держался довольно уверенно, можно заметить, что в одной руке у него был телефон. Возможно, скоро в соцсетях появится и видео от первого лица.