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    «Реал» стал победителем Лиги чемпионов пока болельщики громили Париж

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    2 комментария

    Победу футбольного клуба «Реал» (Мадрид) в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» омрачили организационные проблемы, которые переросли в столкновения болельщиков с полицией. Встреча проходила в Париже 28 мая.

    Мадридцы выиграли со счетом 1:0. Единственный гол забил на 59 минуте Винисиус Жуниор.

    Для «Реала» этот титул победителя Лиги чемпионов стал 14-м, что является рекордом. На счету «Ливерпуля» 6 титулов.

    Начало матча отложилось на 36 минут из-за проблем с проходом болельщиков на стадион. В основном эта ситуация коснулась англичан. Многие из них попытались прорваться на арену через забор. В результате между фанатами и полицией произошли столкновения. Правоохранители применили слезоточивый газ.

    После начала игры, не попавшие не стадион фанаты отправились в центр Парижа, где начали погромы.

    Усмирять разбушевавшихся болельщиков вновь пришлось полиции.

    УЕФА, полиция Парижа и власти города в срочном порядке проводят расследование беспорядков вокруг финала Лиги чемпионов.

    Напомним, что изначально финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 должен был пройти в Санкт-Петербурге. Из-за начала специальной военной операции матч перенесли в Париж.

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    Комментарии (2)

    Свободу Лёхе!
    Повторюсь, "Реал" - великолепен! )
    CZE-RUS
    Дак вот для чего Вова войнушку замутил. Чтоб родной город англикосы не разнесли.
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