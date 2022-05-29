«Реал» стал победителем Лиги чемпионов пока болельщики громили Париж

Победу футбольного клуба «Реал» (Мадрид) в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» омрачили организационные проблемы, которые переросли в столкновения болельщиков с полицией. Встреча проходила в Париже 28 мая.



Мадридцы выиграли со счетом 1:0. Единственный гол забил на 59 минуте Винисиус Жуниор.



Для «Реала» этот титул победителя Лиги чемпионов стал 14-м, что является рекордом. На счету «Ливерпуля» 6 титулов.

