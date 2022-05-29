«Реал» стал победителем Лиги чемпионов пока болельщики громили Париж

Победу футбольного клуба «Реал» (Мадрид) в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» омрачили организационные проблемы, которые переросли в столкновения болельщиков с полицией. Встреча проходила в Париже 28 мая.
Мадридцы выиграли со счетом 1:0. Единственный гол забил на 59 минуте Винисиус Жуниор.
Для «Реала» этот титул победителя Лиги чемпионов стал 14-м, что является рекордом. На счету «Ливерпуля» 6 титулов.
Начало матча отложилось на 36 минут из-за проблем с проходом болельщиков на стадион. В основном эта ситуация коснулась англичан. Многие из них попытались прорваться на арену через забор. В результате между фанатами и полицией произошли столкновения. Правоохранители применили слезоточивый газ.
После начала игры, не попавшие не стадион фанаты отправились в центр Парижа, где начали погромы.
Усмирять разбушевавшихся болельщиков вновь пришлось полиции.
УЕФА, полиция Парижа и власти города в срочном порядке проводят расследование беспорядков вокруг финала Лиги чемпионов.
Напомним, что изначально финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 должен был пройти в Санкт-Петербурге. Из-за начала специальной военной операции матч перенесли в Париж.