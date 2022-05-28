Появилось видео аварии на Савушкина с пострадавшими. Каршеринг несколько раз перевернулся

видео: Дорожный инспектор
Авария с последствиями в Приморском районе Петербурга попала на камеры наблюдения. Видео ДТП опубликовано вечером 28 мая в паблике «Дорожный инспектор».
Судя по кадрам, каршеринг, который двигался на высокой скорости, занесло, после чего автомобиль пробил забор, вылетел на трамвайные пути, несколько раз перевернулся и закончил свои кульбиты на колесах. Дорогу окутала туча пыли.
«Фонтанка» писала, что в результате аварии на улице Савушкина пострадали двое – 19-летний водитель и его пассажир годом старше. Обоих увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.