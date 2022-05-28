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    Появилось видео аварии на Савушкина с пострадавшими. Каршеринг несколько раз перевернулся

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    3 комментария

    видео: Дорожный инспектор

    Авария с последствиями в Приморском районе Петербурга попала на камеры наблюдения. Видео ДТП опубликовано вечером 28 мая в паблике «Дорожный инспектор».

    Судя по кадрам, каршеринг, который двигался на высокой скорости, занесло, после чего автомобиль пробил забор, вылетел на трамвайные пути, несколько раз перевернулся и закончил свои кульбиты на колесах. Дорогу окутала туча пыли.

    «Фонтанка» писала, что в результате аварии на улице Савушкина пострадали двое – 19-летний водитель и его пассажир годом старше. Обоих увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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    Комментарии (3)

    Telman_spb
    главное- живы все.
    ну а пару лямов возмещения ущерба надолго будет уроком .
    Диванный Эксперт
    Юноша силушку почуял…
    мухомор
    красиво размотало.
    на сколько я помню у делимобиля 25% ущерба оплачивается при повреждениях более 70 тысяч.
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