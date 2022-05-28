На Савушкина с кульбитом аренду на трамвайных путях завершил 19-летний водитель. Он в больнице вместе с пассажиром

Двое пострадали в аварии в Приморском районе Петербурга вечером 28 мая. Оба ехали в каршеринге, сбившем с пути трамваи на улице Савушкина.

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, машина угодила в ДТП немногим позже половины седьмого вечера. По предварительным данным, 19-летний водитель не справился с управлением и наехал на препятствие так, что автомобиль опрокинулся.



Последствия аварии с искорёженной машиной на путях и молодым человеком, лежащим в траве, показали очевидцы.

