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    На Савушкина с кульбитом аренду на трамвайных путях завершил 19-летний водитель. Он в больнице вместе с пассажиром

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    2 комментария

    Двое пострадали в аварии в Приморском районе Петербурга вечером 28 мая. Оба ехали в каршеринге, сбившем с пути трамваи на улице Савушкина.

    Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, машина угодила в ДТП немногим позже половины седьмого вечера. По предварительным данным, 19-летний водитель не справился с управлением и наехал на препятствие так, что автомобиль опрокинулся.

    Последствия аварии с искорёженной машиной на путях и молодым человеком, лежащим в траве, показали очевидцы.

    Водителя увезли в больницу, компанию в скорой ему составил пассажир годом старше. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести.

    Трамваи №19 и 48, трассы которых меняли после аварии, вернулись на привычный маршрут около восьми часов вечера, уточнили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

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    Комментарии (2)

    А13579
    А в какой степени опьянения находилось то, что было в каршеринге.
    Alex000
    Каршеринг и отвага.
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