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    С казино и Duty Free. Паромы между Петербургом и Калининградом хотят запустить в 2023 году

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    1 комментарий

    Паромное сообщение между Петербургом и Калининградом могут запустить в 2023 году. Об этом 28 мая заявил ТАСС министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

    По его словам, проект пока что находится на стадии проработки и в основном представляет интерес с точки зрения грузовых, а не пассажирских перевозок, ведь человеку быстрее и выгоднее долететь на самолете.

    «Поскольку лететь полтора часа на самолете или 40 часов на пароме, конечно, очевидно [преимущество] в сторону самолета. Рентабельность возможна, только если там будут еще какие-то услуги, к примеру казино и Duty Free, поэтому все эти вопросы нужно прорабатывать. Дискуссия не прекращена, она еще идет, но паром, скорее всего, будет запущен уже не в этом году, а только в следующем», — сказал Ермак.

    Билет в один конец на таком пароме, по предварительным подсчетам, будет стоит около 15 тысяч рублей. Но сейчас прорабатывается вопрос о снижении стоимости до 8 тысяч за счет предоставления дополнительных развлекательных услуг.

    Также Ермак рассказал, что в планах увеличение регулярных рейсов между Петербургом и Калининградом, возможен запуск и чартерных перевозок.

    В конце апреля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что круизный лайнер «Принцесса Анастасия», который раньше ходил из Санкт-Петербурга в Хельсинки, Стокгольм и Таллин, может выйти на линию Петербург — Балтийск «уже в этом сезоне». В правительстве Петербурга инициативу тоже поддержали. Подробнее о «паромном импортозамещении» читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (1)

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    Ну да,помню раньше хорошо было,не то что счас.
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