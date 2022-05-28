С казино и Duty Free. Паромы между Петербургом и Калининградом хотят запустить в 2023 году

Паромное сообщение между Петербургом и Калининградом могут запустить в 2023 году. Об этом 28 мая заявил ТАСС министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

По его словам, проект пока что находится на стадии проработки и в основном представляет интерес с точки зрения грузовых, а не пассажирских перевозок, ведь человеку быстрее и выгоднее долететь на самолете.



«Поскольку лететь полтора часа на самолете или 40 часов на пароме, конечно, очевидно [преимущество] в сторону самолета. Рентабельность возможна, только если там будут еще какие-то услуги, к примеру казино и Duty Free, поэтому все эти вопросы нужно прорабатывать. Дискуссия не прекращена, она еще идет, но паром, скорее всего, будет запущен уже не в этом году, а только в следующем», — сказал Ермак.



Билет в один конец на таком пароме, по предварительным подсчетам, будет стоит около 15 тысяч рублей. Но сейчас прорабатывается вопрос о снижении стоимости до 8 тысяч за счет предоставления дополнительных развлекательных услуг.

