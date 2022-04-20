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    Калининградский губернатор снова анонсировал выход «Принцессы Анастасии» на линию Петербург — Балтийск

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    7 комментариев

    Круизный лайнер «Принцесса Анастасия», который раньше ходил из Санкт-Петербурга в Хельсинки, Стокгольм и Таллин, уже в этом сезоне может выйти на линию Петербург — Балтийск. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов РИА Новости в интервью, опубликованном 20 апреля.

    Идею калининградских властей запустить «Принцессу Анастасию» в плавание, как писала «Фонтанка», в правительстве Петербурга поддержали, а вот для оператора парома Moby St.Peter Line она оказалась сюрпризом. Сейчас «Принцесса Анастасия» используется как плавучая гостиница в Мурманске.

    По словам Алиханова, для полного перекрытия всего грузопотока в Калининградскую область (около 20 миллионов тонн, грузы «не только для нужд граждан, но и для нужд предприятий») нужно примерно 20 паромов. Сейчас на линии Балтийск — Усть-Луга работают три парома, они загружены «достаточно серьезно» — на 80–100%. Ещё один планируется ввести в строй в сентябре, он называется «Генерал Черняховский».

    «Четвертый паром, несомненно, нужен. Кроме того, различный бизнес, в том числе калининградский, ведет переговоры о покупке собственных сухогрузов, танкеров, контейнеровозов, чтобы обслуживать собственные нужды. У нас есть собственные игроки в регионе, которые могли бы себе приобретать суда», — рассказал РИА Алиханов.

    В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из России и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Транзит в Калининград запрещён не был. Калининградские власти, по данным пресс-службы регионального правительства, обратились в Москву по вопросу обеспечения дополнительными судами маршрута Калининградская область — основная территория РФ. Также власти Калининградской области просят не ограничивать европейские автоперевозки в ответ на санкции ЕС.

    «Откровенно говоря, я как губернатор Калининградской области могу сказать, что я просил бы учитывать, что нас не надо ограничивать в возможности завозить что-то европейскими перевозчиками», — сказал Алиханов.

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    Комментарии (7)

    SERGEY111
    Отличная идея , давно пора ее было реализовать вот только есть одно но - Настя принадлежит итальянцам .
    А наш дядя Михаил
    Эта прынцесса (ровесница губернатора) пару двойку лет назад имела технические проблемы(которые владельцы всячески пытались скрыть) из-за которых её выводили из эксплуатации.И почти за сорок лет пользовали эту прынцессу несколько судовладельцев,по нисходящй.Сверхдержава оказалась последней владелицей. Не совсем понятно что она делала в Мурманске. Если стояла в какой-нибудь Тюва-Ара губе то её смело можно тащить в Пакистан или Индию на гвозди.
    BobCat2
    А паром то нашли для круиза в итоге? Или губернатору просто текст доклада старый дали?
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