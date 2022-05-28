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    «Россети Ленэнерго»: Электроснабжение в Юнтолово восстановлено

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    Энергетики справились с локальным блэкаутом, который оставил без электричества часть домов в Приморском районе Петербурга 28 мая.

    Как сообщили «Фонтанке» в компании «Россети Ленэнерго», с 19:20 все потребители в Юнтолово получают электроэнергию в полном объёме. В группе «ЖК Юнтолово-Лахта-Ольгино!» подтверждают, что свет и возможность приготовить ужин вернули.

    В районных пабликах на перебои с электричеством в домах у пересечения Юнтоловского и Гладышевского проспектов начали жаловаться в половине пятого часа субботнего вечера. По словам жителей, в квартирах некоторых вместе со светом пропала вода. «Россети Ленэнерго» уточнили, что информация об отключении поступила в 16:20, на место сразу направили бригаду.

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