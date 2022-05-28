В Приморском районе перебои с электричеством. Его ждут не первый час

Без электричества осталась часть домов в Приморском районе Петербурга 28 мая. Свет пропал в окрестностях Юнтоловского заказника.
О проблемах с электричеством в местных пабликах во «ВКонтакте» начали писать около половины пятого часа вечера. Не работают лифты, вместе со светом пропала вода, рассказывают в группе «ЖК Юнтолово-Лахта-Ольгино». Читатель «Фонтанки» уточнил, что «энергетический коллапс» переживает с двух часов дня.
«В аварийке сказали: большая авария, работают. Часа полтора минимум ещё не будет света», — пишет подписчица паблика «ЖК Юнтолово». Администратор ориентирует, что ждать предстоит до семи часов вечера: «Выбило фазу на подстанции».
UPD: «Специалисты компании ведут восстановительные работы в Юнтолово. Информация об отключении электроэнергии поступила в 16:20, сразу после этого на место была направлена бригада. Электроснабжение потребителей будет восстановлено в ближайшее время», – сообщают «Фонтанке» «Россети Ленэнерго».