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    В Приморском районе перебои с электричеством. Его ждут не первый час

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    9 комментариев

    Без электричества осталась часть домов в Приморском районе Петербурга 28 мая. Свет пропал в окрестностях Юнтоловского заказника.

    О проблемах с электричеством в местных пабликах во «ВКонтакте» начали писать около половины пятого часа вечера. Не работают лифты, вместе со светом пропала вода, рассказывают в группе «ЖК Юнтолово-Лахта-Ольгино». Читатель «Фонтанки» уточнил, что «энергетический коллапс» переживает с двух часов дня.

    «В аварийке сказали: большая авария, работают. Часа полтора минимум ещё не будет света», — пишет подписчица паблика «ЖК Юнтолово». Администратор ориентирует, что ждать предстоит до семи часов вечера: «Выбило фазу на подстанции».

    UPD: «Специалисты компании ведут восстановительные работы в Юнтолово. Информация об отключении электроэнергии поступила в 16:20, сразу после этого на место была направлена бригада. Электроснабжение потребителей будет восстановлено в ближайшее время», – сообщают «Фонтанке» «Россети Ленэнерго».

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    Комментарии (9)

    Трындин
    Фонтанка - какие проблемы в домах с электричеством? Вам же Россети грамотно сообщили - проблемы с электроснабжением!
    А с электричеством - проблем нет! Оно существует вне зависимости от того, подаётся электроэнергия бытовым потребителям или нет!
    Alex000
    Это кстати отчасти объясняет, почему мы почти весь день не видим бОльшую часть наших местных трудовых писак :)
    Пневмослон
    Ну авария, бывает. Тоже новость.
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