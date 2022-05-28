    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 9

    2 м/с, с-з

    750мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd66.4eur69.44
    ТЕМА ДНЯ

    Петербург празднует День Рождения

    Уроки УкраиныРазвлечение на выходнойЧто покажут в День ГородаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Российским туристам разрешили получать визы в Индонезии

    2449
    2 комментария

    Власти Индонезии включили Россию в список стран, граждане которых с 30 мая смогут получить однократную туристическую визу по прибытии. Об этом 28 мая пишет сайт Bali.com со ссылкой на циркуляр иммиграционного управления.

    «С 30 мая 2022 года список национальностей, которые могут получить визу по прибытии в Индонезию, расширен до 72 стран. Добавлены Бахрейн, Беларусь, Босния и Герцеговина, Кувейт, Марокко, Египет, Оман, Перу, Россия, Сербия, Украина и Иордания», — говорится в сообщении.

    Однократные туристические визы по прибытии обойдутся в 35 долларов. Кроме того, нужны медицинская страховка с покрытием не менее 25 тысяч долларов, приложение Peduli Lindungi в телефоне, паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев и билет обратно или в третью страну. Визу можно продлить один раз на 30 дней.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, где дешевле отдыхать — в России или за границей.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Znatok78
    Ну здравствуй, СказочноеБали))
    Kilgore Trout
    Раньше был бесплатный штампик на 30 суток по прилету.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close