Российским туристам разрешили получать визы в Индонезии

Власти Индонезии включили Россию в список стран, граждане которых с 30 мая смогут получить однократную туристическую визу по прибытии. Об этом 28 мая пишет сайт Bali.com со ссылкой на циркуляр иммиграционного управления.
«С 30 мая 2022 года список национальностей, которые могут получить визу по прибытии в Индонезию, расширен до 72 стран. Добавлены Бахрейн, Беларусь, Босния и Герцеговина, Кувейт, Марокко, Египет, Оман, Перу, Россия, Сербия, Украина и Иордания», — говорится в сообщении.
Однократные туристические визы по прибытии обойдутся в 35 долларов. Кроме того, нужны медицинская страховка с покрытием не менее 25 тысяч долларов, приложение Peduli Lindungi в телефоне, паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев и билет обратно или в третью страну. Визу можно продлить один раз на 30 дней.
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