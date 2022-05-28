Российским туристам разрешили получать визы в Индонезии

Власти Индонезии включили Россию в список стран, граждане которых с 30 мая смогут получить однократную туристическую визу по прибытии. Об этом 28 мая пишет сайт Bali.com со ссылкой на циркуляр иммиграционного управления.



«С 30 мая 2022 года список национальностей, которые могут получить визу по прибытии в Индонезию, расширен до 72 стран. Добавлены Бахрейн, Беларусь, Босния и Герцеговина, Кувейт, Марокко, Египет, Оман, Перу, Россия, Сербия, Украина и Иордания», — говорится в сообщении.

