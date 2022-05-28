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    День города 2022

    Пока музы не молчат — «пушки» стоят наизготовку. С Дворцовой зовут «на контракт»

    20519
    55 комментариев

    На Дворцовой площади 28 мая корреспонденты «Фонтанки» заметили не только активные приготовления к вечернему концерту классической музыки, посвященному Дню города: близ Западного крыла Главного штаба расположился мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

    Повышенного ажиотажа у пункта не заметно — хотя предполагалось, что «использование мобильных комплексов позволит существенно повысить зрелищность и интерес граждан к проводимым мероприятиям информационно-агитационной работы по привлечению на военную службу по контракту».

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    При этом на страничке пункта в соцсети «ВКонтакте» можно заметить его активную жизнь. Например, как в него «заглянули пограничники и показали и высокие навыки по разборке автомата». А потом, если верить сообщению на той же странице, они же «после подробной консультации с инструкторами пункта отбора» «решили сменить род войск».

    Судя по фото из группы пункта, изначально людей на службу помогал «заманивать» надувной «солдат», но, по словам корреспондента «Фонтанки», его уже убрали.

    фото: Пункт отбора на военную службу по контракту / «ВКонтакте»
    фото: Пункт отбора на военную службу по контракту / «ВКонтакте»
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    Мобильный пункт с макетами оружия будет стоять на Дворцовой и в воскресенье, 29 мая. Ранее он удивил зрителей другого культурного мероприятия — Ночи музеев. 21–22 мая он стоял на территории Военно-медицинского музея.

    Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий верхний возрастной предел при заключении первого контракта на прохождение военной службы.

    фото: Пункт отбора на военную службу по контракту / «ВКонтакте»
    фото: Пункт отбора на военную службу по контракту / «ВКонтакте»

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    Комментарии (55)

    VKuser174198221
    В Питере и Москве- народ на контракт не ломится конечно, но на просторах нищей матушки России- ситуация обратная: там контракт единственная возможность заработать! МЯСО найдут!
    LAVR
    Странное бесспокойство местного контингента. Не бесспокойтесь, тех кто под патронажем большого брата на службу точно не возьмут.
    Алик-1
    Опять новость с душком. Этот мобильный пункт появляется в разных местах. Первый раз его видел года два назад
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