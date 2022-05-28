Пока музы не молчат — «пушки» стоят наизготовку. С Дворцовой зовут «на контракт»

На Дворцовой площади 28 мая корреспонденты «Фонтанки» заметили не только активные приготовления к вечернему концерту классической музыки, посвященному Дню города: близ Западного крыла Главного штаба расположился мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.
Повышенного ажиотажа у пункта не заметно — хотя предполагалось, что «использование мобильных комплексов позволит существенно повысить зрелищность и интерес граждан к проводимым мероприятиям информационно-агитационной работы по привлечению на военную службу по контракту».
При этом на страничке пункта в соцсети «ВКонтакте» можно заметить его активную жизнь. Например, как в него «заглянули пограничники и показали и высокие навыки по разборке автомата». А потом, если верить сообщению на той же странице, они же «после подробной консультации с инструкторами пункта отбора» «решили сменить род войск».
Судя по фото из группы пункта, изначально людей на службу помогал «заманивать» надувной «солдат», но, по словам корреспондента «Фонтанки», его уже убрали.
Мобильный пункт с макетами оружия будет стоять на Дворцовой и в воскресенье, 29 мая. Ранее он удивил зрителей другого культурного мероприятия — Ночи музеев. 21–22 мая он стоял на территории Военно-медицинского музея.
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий верхний возрастной предел при заключении первого контракта на прохождение военной службы.