Пока музы не молчат — «пушки» стоят наизготовку. С Дворцовой зовут «на контракт»

На Дворцовой площади 28 мая корреспонденты «Фонтанки» заметили не только активные приготовления к вечернему концерту классической музыки, посвященному Дню города: близ Западного крыла Главного штаба расположился мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Повышенного ажиотажа у пункта не заметно — хотя предполагалось , что «использование мобильных комплексов позволит существенно повысить зрелищность и интерес граждан к проводимым мероприятиям информационно-агитационной работы по привлечению на военную службу по контракту».

При этом на страничке пункта в соцсети «ВКонтакте» можно заметить его активную жизнь. Например, как в него « заглянули пограничники и показали и высокие навыки по разборке автомата». А потом, если верить сообщению на той же странице, они же «после подробной консультации с инструкторами пункта отбора» «решили сменить род войск» .

Судя по фото из группы пункта, изначально людей на службу помогал «заманивать» надувной «солдат», но, по словам корреспондента «Фонтанки», его уже убрали.

фото: Пункт отбора на военную службу по контракту / «ВКонтакте»

Мобильный пункт с макетами оружия будет стоять на Дворцовой и в воскресенье, 29 мая. Ранее он удивил зрителей другого культурного мероприятия — Ночи музеев. 21–22 мая он стоял на территории Военно-медицинского музея.



Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий верхний возрастной предел при заключении первого контракта на прохождение военной службы.

