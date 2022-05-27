Минфин рассчитывает на дополнительный триллион нефтегазовых доходов, который пойдет на социальные выплаты

Российский Минфин рассчитывает получить до 1 трлн рублей дополнительных доходов от продажи нефти и газа. Средства пойдут на индексацию социальных выплат, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью на канале «Россия-1».



По словам министра, нефтегазовые доходы ранее частично направляли в резерв, но в этом году они полностью пойдут на расходы. «Эти деньги как раз пойдут и на дополнительные выплаты пенсионерам, дополнительные выплаты семьям с детьми, на проведение специальной операции. Поэтому ресурсы для этого есть. И это в том числе дополнительные нефтегазовые доходы», — сказал Силуанов.

