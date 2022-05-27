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    Минфин рассчитывает на дополнительный триллион нефтегазовых доходов, который пойдет на социальные выплаты

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    11 комментариев

    Российский Минфин рассчитывает получить до 1 трлн рублей дополнительных доходов от продажи нефти и газа. Средства пойдут на индексацию социальных выплат, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью на канале «Россия-1».

    По словам министра, нефтегазовые доходы ранее частично направляли в резерв, но в этом году они полностью пойдут на расходы. «Эти деньги как раз пойдут и на дополнительные выплаты пенсионерам, дополнительные выплаты семьям с детьми, на проведение специальной операции. Поэтому ресурсы для этого есть. И это в том числе дополнительные нефтегазовые доходы», — сказал Силуанов.

    Ранее Антон Силуанов заявил, что на индексацию пенсий, прожиточного минимума и МРОТ до конца 2022 года потребуется 600 млрд рублей. В следующем году на эти цели придётся использовать уже 1 трлн рублей. Он призвал с осторожностью относиться к расходным обязательствам. Перед страной стоит ряд задач, к которым относится в том числе «обеспечение высокого уровня боеспособности нашей армии и восстановление экономики новых территорий». Общий объем так называемого бюджетного стимула, который запущен в экономику, он оценил в 8 трлн рублей.

    25 мая президент России Владимир Путин предложил с 1 июня текущего года на 10% увеличить размер пенсий для неработающих пенсионеров. Прожиточный минимум с 1 июня вырастет на 10%. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей. А с 1 июля на 10% увеличится МРОТ, в среднем до 15 тысяч 279 рублей в месяц.

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    Комментарии (11)

    виноватобама
    интересно,как после шестого пакета доходы будут
    252674901
    Раньше направляли олигархам, "пострадавшим " от санкций, а теперь народу, и почему я не верю?
    муматор
    социальные выплаты кому???
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