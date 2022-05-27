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    «В этом мире только мы одни». Пешеходы на Невском делят полосу с автобусами из-за уличного концерта

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    10 комментариев

    видео: «Фонтанка.ру»

    Выступление уличных музыкантов выдавило на проезжую часть пешеходов на и без того многолюдном Невском проспекте. Такую картину вечером 27 мая заметил корреспондент «Фонтанки».

    Судя по видео, играют деятели рядом с Домом книги, неподалеку от станции метро. Вокруг импровизированного концерта, по обыкновению, собралась огромная толпа. Обычные прохожие вынуждены выходить на полосу для общественного транспорта, чтобы обойти зрителей.

    «Фонтанка» ранее писала, что правительство Петербурга разработало проект закона об организации уличных выступлений. Он предполагает штрафы от полутора до двухсот тысяч рублей за шум и пропаганду запрещенного. Кроме того, документ регламентирует правила проведения таких «концертов». Подробнее читайте здесь.

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    Комментарии (10)

    Дежурный по объединению
    Невский - не место для гуляний!
    odpetrograd
    Уже который год одно и то же. Навязчивые ростовые куклы для фотографий, навязчивые живые памятники, продавцы чая, прогулок на катерах и прогулок по крышам и псевдомузеям и тяжелая артиллерия - рок-банды через каждые 100 метров. Такой видят культурную столицу туристы. Из года в год пишем, что перебор и надо что-то делать. Не меняется ничего.
    274979973
    А зачем их обходить? Проходишь насквозь и все
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