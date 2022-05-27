На «Поляну сказок» пришли недруги. У токсовского зубровника сожгли избушку Бабы-яги

Парк «Зубровник» во Всеволожском районе Ленобласти лишился избушки на курьих ножках. Она сгорела, возможно, с чьей-то помощью.
Как пишет 27 мая 47news, в администрации Токсовского поселения предварительной версией считают поджог. Вероятно, случился он в ночь на 25 мая.
«Потухла сама. Очень сильно пострадала сосна, которая расположена за избушкой», — рассказали в «Зубровнике».
В группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что уничтожены также два стенда — информационный и с картой. Согласно открытым данным, последнюю реставрацию избушки проводили волонтеры при участии организации «Токсовские озера» в 2013 году.
«Поляна сказок» расположена рядом с «Зубровником». Помимо избушки, она интересна также нависающим над оврагом Чертовым мостом.