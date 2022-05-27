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    На «Поляну сказок» пришли недруги. У токсовского зубровника сожгли избушку Бабы-яги

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    6 комментариев

    Парк «Зубровник» во Всеволожском районе Ленобласти лишился избушки на курьих ножках. Она сгорела, возможно, с чьей-то помощью.

    Как пишет 27 мая 47news, в администрации Токсовского поселения предварительной версией считают поджог. Вероятно, случился он в ночь на 25 мая.

    «Потухла сама. Очень сильно пострадала сосна, которая расположена за избушкой», — рассказали в «Зубровнике».

    В группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что уничтожены также два стенда — информационный и с картой. Согласно открытым данным, последнюю реставрацию избушки проводили волонтеры при участии организации «Токсовские озера» в 2013 году.

    «Поляна сказок» расположена рядом с «Зубровником». Помимо избушки, она интересна также нависающим над оврагом Чертовым мостом.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии (6)

    муматор
    скрепненько так. 22 года не прошли даром. Помню эту избушки с давних пор, много чего пережила и повидала, но вот нынешнее поколение не довелось пережить.
    Kot Piter
    Кто-то не нашёл "закладку"? 🤔
    Дядя Бо
    На фоне спецоперации, данная новость вызывает, лишь, снисходительную усмешку. Всё закономерно, всё делается гражданами одной страны.
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