Ботсад приглашает на «Яблоневый цвет»

Фестиваль «Яблоневый цвет» в Ботаническом саду пройдёт 28–29 мая. На нем вы сможете увидеть двенадцать природных видов и четыре межвидовых гибрида яблонь. В мировой культуре у этого вида большой бэкграунд: библейское дерево познания добра и зла называют яблоней, мифическое растение из сада Геспирид — тоже, а в русских сказках были молодильные яблоки.
В программе фестиваля — прогулка по парку с маршрутным листом, Тропический оранжерейный маршрут (вместе с Большой пальмовой и Водной оранжереей). В павильоне «Зелёный домик» в дни фестиваля будет проходить выставка «Примулы аурикулы Северо-Запада» — в Саду напоминают, что эти цветы любила Екатерина II. Вы сможете увидеть аурикулы любительской селекции местных цветоводов и сотовые растения иностранной селекции, прижившиеся на Северо-Западе. Также в рамках фестиваля можно посмотреть выставку «Исчезающая красота России», которая расскажет о природном богатстве регионов нашей страны, и посетить Ботанический музей.
Из развлекательных мероприятий организаторы обещают детские мастер-классы и выступления творческих коллективов.
Фестиваль «Яблоневый цвет» пройдёт в Ботаническом саду 28–29 мая 2022 с 10 до 17:30, до 16:30 будут продавать только фестивальные билеты (советуем покупать билеты онлайн, чтобы не стоять в очереди). Подробности на сайте Ботсада.
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Анастасия Семенович