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    Ботсад приглашает на «Яблоневый цвет»

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    6 комментариев

    Фестиваль «Яблоневый цвет» в Ботаническом саду пройдёт 28–29 мая. На нем вы сможете увидеть двенадцать природных видов и четыре межвидовых гибрида яблонь. В мировой культуре у этого вида большой бэкграунд: библейское дерево познания добра и зла называют яблоней, мифическое растение из сада Геспирид — тоже, а в русских сказках были молодильные яблоки.

    Фото: pixabay.com/
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    В программе фестиваля — прогулка по парку с маршрутным листом, Тропический оранжерейный маршрут (вместе с Большой пальмовой и Водной оранжереей). В павильоне «Зелёный домик» в дни фестиваля будет проходить выставка «Примулы аурикулы Северо-Запада» — в Саду напоминают, что эти цветы любила Екатерина II. Вы сможете увидеть аурикулы любительской селекции местных цветоводов и сотовые растения иностранной селекции, прижившиеся на Северо-Западе. Также в рамках фестиваля можно посмотреть выставку «Исчезающая красота России», которая расскажет о природном богатстве регионов нашей страны, и посетить Ботанический музей.

    Из развлекательных мероприятий организаторы обещают детские мастер-классы и выступления творческих коллективов.

    Фестиваль «Яблоневый цвет» пройдёт в Ботаническом саду 28–29 мая 2022 с 10 до 17:30, до 16:30 будут продавать только фестивальные билеты (советуем покупать билеты онлайн, чтобы не стоять в очереди). Подробности на сайте Ботсада.

    0+

    Анастасия Семенович

    Фото: pixabay.com/

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    Комментарии (6)

    Piter Russo
    Фонру снова сленгом чиркает.
    vic_5e4cd1938d1a8
    "Ботсад" !?
    Редакция, написать по-человечески, "Ботанический сад" у вас не получилось?
    Что за новояз вы периодически демонстрируете! Откуда понаехали ваши "писатели"?
    Не Петербург, а какой-то базар-вокзал ...
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