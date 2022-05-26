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    Рыцари и дружинники наведут шум на Кубке Александра Невского

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    2 комментария

    Исторический реконструкторский фестиваль Кубок Александра Невского развернётся в Любашинском саду ко Дню города, 28 мая. Территорию поделят на несколько тематических зон: площадки исторического средневекового боя и линию препятствий, конное ристалище и более спокойную точку с ярмаркой.

    Фото: vk.com/kubokaleksandranevskogo
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    Лавки и магазинчики начнут работать с 11 часов. Там можно не только посмотреть тематические сувениры, но и развлечь детей на интерактивных площадках. Уже в 11:30 наступит идеальное время для того, чтобы переместиться в сторону точки с боевыми турнирами. Народу с утра вряд ли будет уж слишком много, а значит получится занять хорошие места. Соревноваться в том, кто лучше владеет мечом, собираются спортсмены специализированных клубов и школ.

    В полдень активности развернутся уже на ристалище. В 12:05 по расписанию мужские конные упражнения, с 12:30 — первый блок показательных выступлений. Ристалище организаторы фестиваля расположили в непосредственной близости от главной сцены, так что бодрящую музыку получится слушать без отрыва от конного шоу. Одна из самых масштабных частей представления — групповое сражение дисциплины Меле. Княжеская дружина выступит против европейских рыцарей ровно в 16:15.

    Вход на исторический фестиваль свободный для всех. Выступления музыкальных групп и соревнования продлятся примерно до 18:00.

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    Ольга Минеева

    Фото: vk.com/kubokaleksandranevskogo

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    Комментарии (2)

    VKuser1021921
    А главное, зачем лепить столько интересных мероприятий одновременно на разных концах города? Как это всё успеть?
    Я вот рыцарский турнир жду каждый год. И Соляной городок. И куда в итоге бежать? А это лучшие мероприятия года.
    274980447
    А раньше еще не могли сделать? В 11-12 нормальные люди спят на выходных. Раньше трех вообще не вижу смысла в каких-то развлекухах.
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