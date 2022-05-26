Рыцари и дружинники наведут шум на Кубке Александра Невского

Исторический реконструкторский фестиваль Кубок Александра Невского развернётся в Любашинском саду ко Дню города, 28 мая. Территорию поделят на несколько тематических зон: площадки исторического средневекового боя и линию препятствий, конное ристалище и более спокойную точку с ярмаркой.

Лавки и магазинчики начнут работать с 11 часов. Там можно не только посмотреть тематические сувениры, но и развлечь детей на интерактивных площадках. Уже в 11:30 наступит идеальное время для того, чтобы переместиться в сторону точки с боевыми турнирами. Народу с утра вряд ли будет уж слишком много, а значит получится занять хорошие места. Соревноваться в том, кто лучше владеет мечом, собираются спортсмены специализированных клубов и школ.

В полдень активности развернутся уже на ристалище. В 12:05 по расписанию мужские конные упражнения, с 12:30 — первый блок показательных выступлений. Ристалище организаторы фестиваля расположили в непосредственной близости от главной сцены, так что бодрящую музыку получится слушать без отрыва от конного шоу. Одна из самых масштабных частей представления — групповое сражение дисциплины Меле. Княжеская дружина выступит против европейских рыцарей ровно в 16:15.



Вход на исторический фестиваль свободный для всех. Выступления музыкальных групп и соревнования продлятся примерно до 18:00.

