Петропавловскую крепость озарит светом Фестиваль огня

В ночь с субботы на воскресенье (28–29 мая) на территории Петропавловской крепости пройдет Фестиваль огня. Шоу можно будет посмотреть с набережной или онлайн.

В этом году Фестиваль огня посвящен 350-летию Петра I. Организаторы фестиваля напоминают, что именно российский император заложил традицию запускать фейерверки в праздники.

В 23:55 28 мая Петропавловская крепость превратится в масштабный холст для работ поп-арт- и digital-художников. На фасады крепости будут транслироваться объемные световые картины, посвященные петровским временам. Это будут как классические художественные полотна, так и авторские работы. В режиме реального времени на фасадах крепости будут рисовать свои картины художник-график Тимур Нургалиев, одна из первых VR-художниц России Надежда Бей и другие мастера мультимедиа-арта.

Организаторы пригласили на Фестиваль лучшие пиротехнические команды России. Среди прочих в мероприятии примет участие команда пиротехников из Москвы — «Салюты лучших коллекций», организаторы грандиозных пиромузыкальных шоу. Команда известна тем, что применяет в работе пиротехнические изделия самых высоких классов опасности и является призером и победителем международных фестивалей. Также свое мастерство покажет команда «Огни Большого праздника» из Казани, которая принимала участие в Международном фестивале фейерверков в Шанхае, церемониях открытия и закрытия первых европейских игр Баку и Международном фестивале фейерверков Knokke-Heist 2019 в Бельгии.

Самой зрелищной частью фестиваля, по сообщению организаторов, станут соревнования пиротехников. В них примут участие не только команды из Москвы и Петербурга, но и мастера света и огня из Армении, Белоруссии, Киргизии, Сербии.



Конкурсную программу пиротехников и 3D-mapping-шоу смогут увидеть все желающие с Дворцовой набережной. Вход в Петропавловскую крепость будет закрыт.



В прямом эфире покажут выступление театров огня и света. Трансляция будет дублироваться в официальной группе Фестиваля во «ВКонтакте», а также в группе Visit-Petersburg.ru. Часть программы можно будет увидеть только в эфире телеканала 78.