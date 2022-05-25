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    Петропавловскую крепость озарит светом Фестиваль огня

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    2 комментария

    В ночь с субботы на воскресенье (28–29 мая) на территории Петропавловской крепости пройдет Фестиваль огня. Шоу можно будет посмотреть с набережной или онлайн.

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    В этом году Фестиваль огня посвящен 350-летию Петра I. Организаторы фестиваля напоминают, что именно российский император заложил традицию запускать фейерверки в праздники.

    В 23:55 28 мая Петропавловская крепость превратится в масштабный холст для работ поп-арт- и digital-художников. На фасады крепости будут транслироваться объемные световые картины, посвященные петровским временам. Это будут как классические художественные полотна, так и авторские работы. В режиме реального времени на фасадах крепости будут рисовать свои картины художник-график Тимур Нургалиев, одна из первых VR-художниц России Надежда Бей и другие мастера мультимедиа-арта.

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    Организаторы пригласили на Фестиваль лучшие пиротехнические команды России. Среди прочих в мероприятии примет участие команда пиротехников из Москвы — «Салюты лучших коллекций», организаторы грандиозных пиромузыкальных шоу. Команда известна тем, что применяет в работе пиротехнические изделия самых высоких классов опасности и является призером и победителем международных фестивалей. Также свое мастерство покажет команда «Огни Большого праздника» из Казани, которая принимала участие в Международном фестивале фейерверков в Шанхае, церемониях открытия и закрытия первых европейских игр Баку и Международном фестивале фейерверков Knokke-Heist 2019 в Бельгии.

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    Самой зрелищной частью фестиваля, по сообщению организаторов, станут соревнования пиротехников. В них примут участие не только команды из Москвы и Петербурга, но и мастера света и огня из Армении, Белоруссии, Киргизии, Сербии.

    Конкурсную программу пиротехников и 3D-mapping-шоу смогут увидеть все желающие с Дворцовой набережной. Вход в Петропавловскую крепость будет закрыт.

    В прямом эфире покажут выступление театров огня и света. Трансляция будет дублироваться в официальной группе Фестиваля во «ВКонтакте», а также в группе Visit-Petersburg.ru. Часть программы можно будет увидеть только в эфире телеканала 78.

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    В 2019 году Фестиваль огня завоевал Гран-при национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма. В 2021 году он впервые прошел в формате телевизионного проекта, собрав более миллиона онлайн-просмотров из России и 140 стран мира.

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    Комментарии (2)

    angel of death
    мало нам Вялых парусов, так теперь и это...
    неужели нельзя это где-то в нормальном месте организовать, с развозкой до метро, чтобы потом люди могли домой вернуться без приключений на свою вторую голову...
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