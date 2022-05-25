«Ъ»: Минтруд предложил снять ограничения на предельную численность мигрантов из Узбекистана

Минтруд предлагает убрать ограничения предельной численность мигрантов из Узбекистана, которые могут въехать в РФ по пилотному проекту по трудоустройству иностранцев. Об этом 25 мая пишет «Коммерсантъ».
Сейчас квота составляет 10 тысяч человек. Также ведомство предложило отменить отраслевой принцип — до сих пор заявки на ввоз рабочей силы из Узбекистана могли подавать только компании строительного сектора и АПК. Сейчас предлагается допустить организации из других сфер экономики для участия в эксперименте. Сохраняется принцип участия в проекте: работники привлекаются под потребности конкретного работодателя.
«Беда строительного сектора с нехваткой рабочей силы никуда не ушла — сейчас эта ситуация сильно усугубилась», — сказал изданию гендиректор ООО «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский.
Он назвал готовность убрать ограничение по количеству въезжающих «понимаем того, что если на рынок не будет поступать дешевая рабочая силы, то останется нехватка существующих ресурсов».
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