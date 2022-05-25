«Ъ»: Минтруд предложил снять ограничения на предельную численность мигрантов из Узбекистана

Минтруд предлагает убрать ограничения предельной численность мигрантов из Узбекистана, которые могут въехать в РФ по пилотному проекту по трудоустройству иностранцев. Об этом 25 мая пишет «Коммерсантъ».

Сейчас квота составляет 10 тысяч человек. Также ведомство предложило отменить отраслевой принцип — до сих пор заявки на ввоз рабочей силы из Узбекистана могли подавать только компании строительного сектора и АПК. Сейчас предлагается допустить организации из других сфер экономики для участия в эксперименте. Сохраняется принцип участия в проекте: работники привлекаются под потребности конкретного работодателя.