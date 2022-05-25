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    Магазины Apple закрываются, рубль перестают укреплять. Главное вокруг спецоперации на Украине за 24 мая

    Основные события последних суток в одной подборке

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    В граничащих с Украиной регионах по-прежнему готовы к неприятным событиям
    В граничащих с Украиной регионах по-прежнему готовы к неприятным событиямФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.

    Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 24 мая.

    Продавцы Apple закрываются

    Официальные ритейлеры техники Apple в России — re:Store и iPort — закрыли часть магазинов. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, закрываются убыточные магазины, чтобы перераспределить дефицитный товар в более прибыльные места.

    Другой источник издания говорит, что компания хочет наладить параллельный импорт, ведь в конце апреля Правительство России включило технику Apple в список товаров для такого ввоза. Мы подробно разбирались, что такое параллельный импорт, как он работает и насколько это законно.

    Продлен запрет полетов на юг России

    Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 31 мая, сообщила Росавиация. Запрет касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

    Жесткое укрепление рубля начинают смягчать

    Требование к российским экспортерам продавать 80% валютной выручки снизили до 50%. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Требование смягчили впервые за три месяца.

    Минфин объяснил это решение тем, что валютный курс рубля стабилизировался и достиг «достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке». Мы попытались разобраться в ситуации с нынешним аномальным курсом и спросили экономистов, насколько еще укрепится рубль и почему на фоне падения валюты цены в магазинах только растут.

    Приграничные регионы России сохранили статус опасных

    Губернатор Курской области Роман Старовойт продлил «желтый» уровень террористической опасности в регионе еще на две недели, до 8 июня.

    — Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян, — пояснил Старовойт.

    Также высокий уровень террористической опасности продлен в Брянской области — до 7 июня, сообщила пресс-служба правительства региона.

    Мы подробно разбирались, что такое «желтый» уровень террористической угрозы и что его введение значит для жителей.

    Активы ушедших компаний перейдут под российское управление

    Госдума приняла в первом чтении законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Предлагать перевести компании под внешнее управление смогут министерства и главы регионов, окончательное решение будет принимать суд.

    При этом иностранным собственникам сохранят возможность продать пакет акций или возобновить работу в России. Мы рассказывали, какие зарубежные компании уже продали свой российский бизнес или только собираются это сделать. Позже стало известно также о продаже сети McDonald's в России и о том, кто стал ее покупателем.

    В граничащих с Украиной регионах по-прежнему готовы к неприятным событиям
    В граничащих с Украиной регионах по-прежнему готовы к неприятным событиямФото: Роман Данилкин / 63.RU

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