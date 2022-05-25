Магазины Apple закрываются, рубль перестают укреплять. Главное вокруг спецоперации на Украине за 24 мая

В граничащих с Украиной регионах по-прежнему готовы к неприятным событиям Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.

Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 24 мая .

Продавцы Apple закрываются

Официальные ритейлеры техники Apple в России — re:Store и iPort — закрыли часть магазинов. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, закрываются убыточные магазины, чтобы перераспределить дефицитный товар в более прибыльные места.

Другой источник издания говорит, что компания хочет наладить параллельный импорт, ведь в конце апреля Правительство России включило технику Apple в список товаров для такого ввоза. Мы подробно разбирались, что такое параллельный импорт, как он работает и насколько это законно.



Продлен запрет полетов на юг России Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 31 мая , сообщила Росавиация. Запрет касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Жесткое укрепление рубля начинают смягчать Требование к российским экспортерам продавать 80% валютной выручки снизили до 50%. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Требование смягчили впервые за три месяца.

Минфин объяснил это решение тем, что валютный курс рубля стабилизировался и достиг «достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке». Мы попытались разобраться в ситуации с нынешним аномальным курсом и спросили экономистов, насколько еще укрепится рубль и почему на фоне падения валюты цены в магазинах только растут. Приграничные регионы России сохранили статус опасных Губернатор Курской области Роман Старовойт продлил «желтый» уровень террористической опасности в регионе еще на две недели, до 8 июня .



— Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян, — пояснил Старовойт. Также высокий уровень террористической опасности продлен в Брянской области — до 7 июня , сообщила пресс-служба правительства региона.

Мы подробно разбирались, что такое «желтый» уровень террористической угрозы и что его введение значит для жителей. Активы ушедших компаний перейдут под российское управление Госдума приняла в первом чтении законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Предлагать перевести компании под внешнее управление смогут министерства и главы регионов, окончательное решение будет принимать суд.

При этом иностранным собственникам сохранят возможность продать пакет акций или возобновить работу в России. Мы рассказывали, какие зарубежные компании уже продали свой российский бизнес или только собираются это сделать. Позже стало известно также о продаже сети McDonald's в России и о том, кто стал ее покупателем.