    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, вос

    762мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd56.97eur58.87
    ТЕМА ДНЯ

    Петербург поможет восстанавливать Мариуполь

    Что происходит на УкраинеНовые маршрутыСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    X5 Retail Group рассказала, когда в Петербурге появятся дискаунтеры «Чижик»

    2621
    5 комментариев

    X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток») запустит в Петербурге сеть дискаунтеров «Чижик», как только будут сняты антимонопольные ограничения по допустимой доле рынка. Об этом заявила Анастасия Маркова, директор территории «Северо-Запад» торговой сети «Перекрёсток» в ходе круглого стола MarketMedia «Продукты: трудности и возможности» 24 мая.

    «Чижики точно будут развиваться, если снимут ограничения. В планах это 100% есть», — сказала она

    По словам топ-менеджера, «Чижик» будет развиваться в формате жёсткого дискаунтера (магазин с низкими ценами и неглубоким ассортиментом). Ретейлер уже подбирает помещения.

    Ранее стало известно, что в России могут отменить ограничение, запрещающее сетям открывать магазины в регионе, если их доля рынка превысила 25%. Это также позволит X5 открыть супермаркеты «Перекресток» на месте закрывшихся магазинов финской сети Prisma

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    263836471
    А не пора ли упразднить (на время) антимонопольную службу?
    Kot Piter
    Нашли новый способ обойти закон?
    Так "пятёрочка" и был дискаунтер. Только из "помоек" их преобразили во что-то "лучшее", как сразу потребовался новый д-р.
    Видимо, тяга к "помойкам", в х5 неистребима! =/
    atf
    В Карусель ходим как в музей.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close