X5 Retail Group рассказала, когда в Петербурге появятся дискаунтеры «Чижик»

X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток») запустит в Петербурге сеть дискаунтеров «Чижик», как только будут сняты антимонопольные ограничения по допустимой доле рынка. Об этом заявила Анастасия Маркова, директор территории «Северо-Запад» торговой сети «Перекрёсток» в ходе круглого стола MarketMedia «Продукты: трудности и возможности» 24 мая.

«Чижики точно будут развиваться, если снимут ограничения. В планах это 100% есть», — сказала она

По словам топ-менеджера, «Чижик» будет развиваться в формате жёсткого дискаунтера (магазин с низкими ценами и неглубоким ассортиментом). Ретейлер уже подбирает помещения.