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    В Минпросвещения считают, что отказ от болонской системы улучшит качество образования педагогов

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    1 комментарий

    Минпросвещения готово сотрудничать с Минобрнауки по переходу на специалитет как основной формат обучения. Отказ от болонской системы улучшит качество подготовки педагогов по всей стране, уверены в ведомстве.

    С переходом на болонскую систему, заявили в Минпросвещения, на рынке труда возникли трудности: квалификация «бакалавр /магистр педагогического образования» не соотносилась с конкретной профессией «учитель предмета», а профильная часть обучения сократилась.

    «Чтобы исправить это, Минпросвещения привлекло профессиональное сообщество и сформировало программу «Ядро высшего педагогического образования» — это единые принципы и подходы к подготовке педагогических кадров, и опора в этой программе сделана именно на специалитет», — комментируют в министерстве.

    «Ядро» готово к внедрению в педагогических вузах уже с 1 сентября.

    Ранее в Минобрнауки заявили, что болонская система — это прожитый этап, и Россия будет создавать собственную систему образования.

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    Комментарии (1)

    Kit.
    "ЕдРо высшего педагогического образования"?
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