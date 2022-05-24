В Минпросвещения считают, что отказ от болонской системы улучшит качество образования педагогов

Минпросвещения готово сотрудничать с Минобрнауки по переходу на специалитет как основной формат обучения. Отказ от болонской системы улучшит качество подготовки педагогов по всей стране, уверены в ведомстве.



С переходом на болонскую систему, заявили в Минпросвещения, на рынке труда возникли трудности: квалификация «бакалавр /магистр педагогического образования» не соотносилась с конкретной профессией «учитель предмета», а профильная часть обучения сократилась.