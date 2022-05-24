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    Классику на Дворцовой исполнят «оперный Сорвиголова» и «лазерное» сопрано

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    За несколько дней до главного концерта «Классика на Дворцовой», посвященного Дню города, объявлен состав солистов, которые 28 мая выйдут на сцену у Зимнего дворца поздравить петербуржцев. Несмотря на события последних месяцев, в городе ждут и западную звезду.

    Фото: В.Черенков, фото предоставлено организаторами
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    Впервые в Петербурге выступит Витторио Григоло, которого называют «оперным Сорвиголовой». Итальянский тенор, учившийся у Лучано Паваротти, в возрасте 23 лет открывал сезон Ла Скала вердиевской программой. Сегодня ему 45, и у него на счету платиновые диски и номинации на «Грэмми», а также участие в открытии Олимпийских игр. Артист разносторонен: он поет и классику, и современную музыку — поэтому выбор и пал на Григоло: «Классика на Дворцовой» экспериментирует, становясь чуть менее академичной.

    Еще одна участница праздничного концерта — колоратурное сопрано Марии Алейда, точность голоса которой критики сравнивали с лазером. Уроженка Кубы, выступавшая с Андреа Бочелли, она пела стадионам в Великобритании, Австралии и обеих Америках.

    Другие участники «Классики на Дворцовой» петербуржцам хорошо известны и любимы ими: это «Мариинские» бас Ильдар Абдразаков и баритон Алексей Марков, сопрано Вероника Джиоева и меццо Василиса Бержанская, лауреатка International Opera Awards’21 в номинации «Лучшая молодая певица года». Также публика услышит голоса молодых артистов Юлии Сулеймановой, Александра Безрукова, Глеба Перязева, Бориса Степанова, Александра Шахова и Екатерины Фениной.

    За пультом Академического симфонического оркестра филармонии — Денис Власенко.

    Фото: В.Черенков, фото предоставлено организаторами
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    Также, как и было объявлено ранее, на сцену выйдут танцовщики — артисты Театра балета им. Леонида Якобсона, Московского мюзик-холла, Театра Аллы Духовой «ТОДЕС» и пермские мастера танцевального спорта. Четверть тысячи сценических костюмов, которые будут сменять друг друга на глазах у петербургской публики, придумал Константин Салаватов.

    Вход на концерт свободный, начало в 21:30. 0+

    Фото: В.Черенков, фото предоставлено организаторами
    Фото: В.Черенков, фото предоставлено организаторами

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