Классику на Дворцовой исполнят «оперный Сорвиголова» и «лазерное» сопрано

За несколько дней до главного концерта «Классика на Дворцовой», посвященного Дню города, объявлен состав солистов, которые 28 мая выйдут на сцену у Зимнего дворца поздравить петербуржцев. Несмотря на события последних месяцев, в городе ждут и западную звезду.

Впервые в Петербурге выступит Витторио Григоло, которого называют «оперным Сорвиголовой». Итальянский тенор, учившийся у Лучано Паваротти, в возрасте 23 лет открывал сезон Ла Скала вердиевской программой. Сегодня ему 45, и у него на счету платиновые диски и номинации на «Грэмми», а также участие в открытии Олимпийских игр. Артист разносторонен: он поет и классику, и современную музыку — поэтому выбор и пал на Григоло: «Классика на Дворцовой» экспериментирует, становясь чуть менее академичной.

Еще одна участница праздничного концерта — колоратурное сопрано Марии Алейда, точность голоса которой критики сравнивали с лазером. Уроженка Кубы, выступавшая с Андреа Бочелли, она пела стадионам в Великобритании, Австралии и обеих Америках.



Другие участники «Классики на Дворцовой» петербуржцам хорошо известны и любимы ими: это «Мариинские» бас Ильдар Абдразаков и баритон Алексей Марков, сопрано Вероника Джиоева и меццо Василиса Бержанская, лауреатка International Opera Awards’21 в номинации «Лучшая молодая певица года». Также публика услышит голоса молодых артистов Юлии Сулеймановой, Александра Безрукова, Глеба Перязева, Бориса Степанова, Александра Шахова и Екатерины Фениной.

