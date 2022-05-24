Крупный ретейлер рассказал, какие продукты могут исчезнуть с полок российских магазинов осенью

«Осенью ожидаем уход А-брендов ключевых игроков с рынка, двигаемся в сторону замещения», — сказала она. По ее словам, из магазинов могут исчезнуть продукты Nestle, в том числе Nescafe.

Ряд популярных иностранных марок продуктов питания могут окончательно покинуть российский рынок осенью. Об этом заявила Анастасия Маркова, директор территории «Северо-Запад» торговой сети «Перекрёсток», в ходе круглого стола «Продукты: трудности и возможности» 24 мая.

«Если будут блочить покупки брендов в других странах, в Россию они поставлять не будут», — пояснила она логику иностранных производителей.

Ранее швейцарская Nestle сообщила, что перестанет производить и продавать в России товары под брендами KitKat и Nesquik.



Также Анастасия Маркова назвала компанию Fazer, которая уже объявила об уходе с российского рынка. ФАС разрешила купить российские заводы финской компании БКХ «Коломенский». Продукция будет выпускаться под брендом «Хлебный дом».



Ранее об уходе с российского рынка также объявили Coca-Cola и PepsiCo. В меню ресторанов быстрого питания KFC продукцию PepsiCo заменили лимонады «Черноголовки».

