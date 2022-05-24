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    Крупный ретейлер рассказал, какие продукты могут исчезнуть с полок российских магазинов осенью

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    3 комментария

    Ряд популярных иностранных марок продуктов питания могут окончательно покинуть российский рынок осенью. Об этом заявила Анастасия Маркова, директор территории «Северо-Запад» торговой сети «Перекрёсток», в ходе круглого стола «Продукты: трудности и возможности» 24 мая.

    «Осенью ожидаем уход А-брендов ключевых игроков с рынка, двигаемся в сторону замещения», — сказала она. По ее словам, из магазинов могут исчезнуть продукты Nestle, в том числе Nescafe.

    «Если будут блочить покупки брендов в других странах, в Россию они поставлять не будут», — пояснила она логику иностранных производителей.

    Ранее швейцарская Nestle сообщила, что перестанет производить и продавать в России товары под брендами KitKat и Nesquik.

    Также Анастасия Маркова назвала компанию Fazer, которая уже объявила об уходе с российского рынка. ФАС разрешила купить российские заводы финской компании БКХ «Коломенский». Продукция будет выпускаться под брендом «Хлебный дом».

    Ранее об уходе с российского рынка также объявили Coca-Cola и PepsiCo. В меню ресторанов быстрого питания KFC продукцию PepsiCo заменили лимонады «Черноголовки».

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    Комментарии (3)

    Dim22
    будем как в 90 ые в финку за дешёвыми продуктами.
    СПб_житель
    Ждём наплыв комментариев в стиле «и пофиг, что ушли», «все сами произведем», «обойдёмся» и так далее…
    Кстати, «упрощённую» Гранту уже Фонтанка описала: без ABS, подушек безопасности и прочих «навязанных Западом стереотипов»…
    angel of death
    теперь, чтобы жить как раньше, надо находиться по другую сторону границы, где эти продукты есть в изобилии =Р
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