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    В Венгрии объявлено чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине

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    Премьер Венгрии объявил о введении чрезвычайного положения, которое позволит «немедленно реагировать» на последствия ситуации на Украине.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление Виктора Орбана 24 мая, режим ЧП вводится из-за конфликта на Украине, который вызвал экономические потрясения во всём мире и угрожает финансовой и энергетической безопасности страны.

    «Мы видим, что [конфликт] и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение», — заявил Орбан.

    Как писала «Фонтанка», Еврокомиссия выступила за запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Венгрия выступила против этого. Поэтому ей могут разрешить закупать нефть у России до 2024 года.

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