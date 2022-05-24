В Венгрии объявлено чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине

Премьер Венгрии объявил о введении чрезвычайного положения, которое позволит «немедленно реагировать» на последствия ситуации на Украине.
Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление Виктора Орбана 24 мая, режим ЧП вводится из-за конфликта на Украине, который вызвал экономические потрясения во всём мире и угрожает финансовой и энергетической безопасности страны.
«Мы видим, что [конфликт] и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение», — заявил Орбан.
Как писала «Фонтанка», Еврокомиссия выступила за запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Венгрия выступила против этого. Поэтому ей могут разрешить закупать нефть у России до 2024 года.