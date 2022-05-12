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    Bloomberg: В ЕС допустили отсрочку эмбарго на российскую нефть, если Венгрия не передумает

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    Некоторые страны Европейского союза допускают возможность отложить эмбарго российской нефти, если позиция Венгрии не изменится, сообщает 12 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Будапешт выступает против запрета на импорт, указывая на большой ущерб экономике.

    По информации агентства, позицию Венгрии поддержали несколько стран-членов. Еще ряд стран полагает, что отсрочка более спорных санкций может ускорить принятие тех, по которым было достигнуто общее соглашение.

    Эмбарго на поставки нефти из России входит в шестой пакет санкций ЕС, анонсированный 4 мая. Еврокомиссия выступает за запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Венгрии и Словакии предложили разрешить закупать нефть у России до 2024 года.

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