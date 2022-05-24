    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 10

    3 м/с, вос

    762мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd56.97eur58.87
    ТЕМА ДНЯ

    Петербург поможет восстанавливать Мариуполь

    Что происходит на УкраинеНовые маршрутыСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Продажи российской мебели рекордно упали. Это минимум с 2000 года

    3062
    7 комментариев

    Российские производители мебели отметили рекордный с 2000 года спад продаж. Об этом 24 мая рассказал генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.

    «По итогам продаж за неполные 5 месяцев 2022 года мы уже продали мебель даже в финансовом выражении меньше, чем в 2021 году (за аналогичный период). Это впервые за историю производства с 2000 года», — цитирует его ТАСС.

    Иртуганов отметил, что производство мебели подорожало не больше, чем остальные товары и услуги в целом. По словам гендиректора «Первой мебельной фабрики» Александра Шестакова, с конца второго квартала производители ожидают еще большее падение продаж.

    О том, как российский рынок мебели адаптируется к новой реальности, читайте в нашем материале.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    Денеб
    Деды жили на лавках, скамейках и табуретах....И ничего!
    Vladspb
    А где же импортозамещение Икеи? Когда она закрывалась, любимой темой было "вот какие перспективы у наших мебельщиков. Ух как мы сейчас начнем продавать."
    SKP(тм)
    это только начало
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close