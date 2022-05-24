Продажи российской мебели рекордно упали. Это минимум с 2000 года

Российские производители мебели отметили рекордный с 2000 года спад продаж. Об этом 24 мая рассказал генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.
«По итогам продаж за неполные 5 месяцев 2022 года мы уже продали мебель даже в финансовом выражении меньше, чем в 2021 году (за аналогичный период). Это впервые за историю производства с 2000 года», — цитирует его ТАСС.
Иртуганов отметил, что производство мебели подорожало не больше, чем остальные товары и услуги в целом. По словам гендиректора «Первой мебельной фабрики» Александра Шестакова, с конца второго квартала производители ожидают еще большее падение продаж.
О том, как российский рынок мебели адаптируется к новой реальности, читайте в нашем материале.