    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, с-в

    761мм

    24%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.21eur60.39
    ТЕМА ДНЯ

    Петербург поможет восстанавливать Мариуполь

    Что происходит на УкраинеНовые маршрутыСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Кандидаты в молодежный парламент Петербурга провели несколько дней на унитазах после очередного отборочного этапа

    4673
    11 комментариев

    Несколько участников конкурса в молодежный парламент Петербурга обнаружили у себя симптомы диареи после посещения Мариинского дворца в минувшую субботу, 21 мая. Об этом «Фонтанке» рассказал Павел, участвовавший в конкурсном отборе.

    «Был второй отборочный этап, в нём участвовало 150 человек и на всех был организован обед в столовой Мариинского дворца. Я общаюсь с ребятами из других команд, и у всех симптомы отравления: температура, диарея и боль в мышцах», — рассказал он. Павел сообщил, что был у врача, там ему поставили диагноз функциональное расстройство кишечника.

    Ещё один участник конкурсного отбора рассказал «Фонтанке», что попал в больницу после посещения Мариинского дворца. «Я сначала думал, что это из-за шавермы, которую я ел ещё потом, но её ела и моя девушка, а с ней всё в порядке. В больнице мне сказали, что у меня отравление», — рассказал молодой человек по имени Денис.

    По информации «Фонтанки», аналогичные симптомы обнаружили у себя несколько сотрудников Мариинского дворца, обедавшие в столовой в пятницу.

    В пресс-службе Законодательного собрания рассказали, что зафиксировали «единичные случаи» заболевания у участников конкурсного отбора. «Мы считаем, что это проявление ротавирусной инфекции. То есть заразить друг друга ею участники могли и сами, занеся инфекцию в стены парламента», — отметили в пресс-службе.

    В феврале депутаты Законодательного собрания решили возрождать молодежный парламент. В него войдут 50 человек, из которых 18 будут выдвинуты парламентскими партиями, и 32 — по результатам конкурса. Молодежный парламент будет совещательным органом при Законодательном собрании Петербурга.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (11)

    SERGEY111
    Еще отбор не прошли а уже шлифуют навык по сливанию в унитаз .
    angel of death
    политика - грязное дело, пусть привыкают
    На диване
    Даже парламент через ж* пу.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close