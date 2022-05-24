Кандидаты в молодежный парламент Петербурга провели несколько дней на унитазах после очередного отборочного этапа

Несколько участников конкурса в молодежный парламент Петербурга обнаружили у себя симптомы диареи после посещения Мариинского дворца в минувшую субботу, 21 мая. Об этом «Фонтанке» рассказал Павел, участвовавший в конкурсном отборе.



«Был второй отборочный этап, в нём участвовало 150 человек и на всех был организован обед в столовой Мариинского дворца. Я общаюсь с ребятами из других команд, и у всех симптомы отравления: температура, диарея и боль в мышцах», — рассказал он. Павел сообщил, что был у врача, там ему поставили диагноз функциональное расстройство кишечника.



Ещё один участник конкурсного отбора рассказал «Фонтанке», что попал в больницу после посещения Мариинского дворца. «Я сначала думал, что это из-за шавермы, которую я ел ещё потом, но её ела и моя девушка, а с ней всё в порядке. В больнице мне сказали, что у меня отравление», — рассказал молодой человек по имени Денис.



По информации «Фонтанки», аналогичные симптомы обнаружили у себя несколько сотрудников Мариинского дворца, обедавшие в столовой в пятницу.

В пресс-службе Законодательного собрания рассказали, что зафиксировали «единичные случаи» заболевания у участников конкурсного отбора. «Мы считаем, что это проявление ротавирусной инфекции. То есть заразить друг друга ею участники могли и сами, занеся инфекцию в стены парламента», — отметили в пресс-службе.

